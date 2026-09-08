Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na yolsuzluk tepkisi: Her kör kuruşun hesabını vermeye hazır ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği bir röportajda tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin dikkat çeken çıkışlarda bulundu. İmamoğlu'nun "siyasi tutuklu" olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hakkındaki davaların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İmamoğlu'nun yolsuzluktan yargılanabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek" anlayışının esas olması gerektiğini belirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin net ifadeler kullandı. İMAMOĞLU İÇİN "SİYASİ TUTUKLU DEĞİL" DEDİ

İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullandı.

"BU DAVALAR AYRI" VURGUSU İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile hakkında yürütülen davaların birbirinden ayrı tutulması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Ki gidip adaylığı için oy veren de benim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" ifadelerini kullandı.

"HER KÖR KURUŞUN HESABINI VERECEK" MESAJI

İmamoğlu'nun yolsuzluk davasına da değinen Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin hesap vermekten kaçınmaması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalı. 'Her kör kuruşun hesabını vereceğim' diyecek" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"SİYASETÇİ CEBİNİ DOLDURAMAZ" Kılıçdaroğlu, CHP'nin nasıl bir siyaset anlayışına sahip olması gerektiğine ilişkin de çarpıcı mesajlar verdi. Siyasetçinin kişisel çıkar sağlayamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi cebini dolduramaz. Siyasetçi karanlık işlerle uğraşamaz. Siyasetçi getir biraz cebime para koy diyemez" sözleriyle aktardı. Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi cebini dolduramaz. Siyasetçi karanlık işlerle uğraşamaz. Siyasetçi getir biraz cebime para koy diyemez" sözleriyle aktardı.