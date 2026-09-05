Küresel kartellerin tezgahı! Meta'nın Türkiye'deki algı operasyonu deşifre oldu: İşte ülkemizdeki devasa ciroları
Meta, X ve TikTok gibi küresel sosyal medya platformlarının Türkiye’deki ekonomik hacmi ve kullanıcı sayıları gözler önüne serildi. Sosyal medya platformlarının dezenformasyon, telif gasbı, yerli medyanın reklam gelirlerini sömürmesi ve arşivleri bedelsiz kullanmasına yönelik tepkiler büyürken, küresel ağların algı yönetimi stratejileri deşifre oldu. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşesinde sosyal medya kartellerinin ağır hukuki yaptırımlar karşısında yürüttüğü algı operasyonlarını ve "paralı rapor" taktiklerini masaya yatırdı. Meta'nın fonladığı Londra merkezli bir araştırma raporuna dikkat çeken Müderrisoğlu, "Sistemin işleyişindeki sakatlıklara dair tek bir eleştiri yok, çünkü araştırmayı fonlayan da Meta" dedi.
Sosyal medya platformlarının insan doğasına aykırı algoritmik yapıları, yerli içerikleri telifsiz kullanarak elde ettiği haksız kazanç ve reklam piyasasındaki tekelci sömürü düzeni yeniden gündemde.
Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, küresel dijital kartellerin Türkiye'nin ekonomik düzeni, medya sektörü ve toplumsal hayatı üzerindeki asimetrik etkilerini ve algı yönetimi stratejilerini ayrıntılarıyla analiz etti.
İşte Müderrisoğlu'nun "Sipariş sosyal medya araştırmasının bilinmeyenleri..." başlıklı yazısı:
Sosyal medya ağlarının, insan doğasına aykırı algoritmik uygulamaları ve milli medya aleyhine işleyen haksız kazanç yöntemleri gündemdeki sıcaklığını korurken biz de Türkiye özelindeki değerlendirmelerimize devam edelim.
Önceki yazılarımızda...
Sosyal medya şirketi denilen küresel kartellerin...
Dezenformasyon tekniklerini, kitlesel manipülasyon araçlarını, telif ödemeksizin yerli içerik kullanımından kaynaklanan sorunları, reklâm piyasasındaki sömürü düzenini anlatmaya çalışmıştım.