Reklam pastasının büyüğü küresel şirketlere! Yerli medya saf dışı bırakılıyor

Yani üretici konumundaki milli medya oyunun dışına itiliyor ve küresel şirketlerin keyfi algoritma kararlarına uymaya mahkum ediliyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, konuyla ilgili ATV ekranlarında değerlendirmede bulundu.

Google, Meta, YouTube ve TikTok gibi platformlar yerli medyanın ürettiği haberleri kendi sistemleri üzerinden kullanıcıyla paylaşıyor. Buradan elde edilen milyarlarca liralık reklam gelirleri ise yurt dışına akıyor.

"DİJİTAL PLATFORMLAR BEDELSİZ OLARAK KULLANIYOR"

İçeriklerin yerli ve milli medya tarafından üretildiğini belirten Müderrisoğlu, "İçeriği yerli ve milli medya üretiyor. Bu içeriği bedelsiz olarak kullanan dijital platformlar dediğimiz 'sosyal medya kartelleri' hangi haberin hangi öncelikte nasıl servis edileceğini etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Küresel medyadaki manipülasyonlara da dikkati çeken Müderrisoğlu, "Bu küresel sosyal medya şirketleri dediğimiz yapılanmalar, özel yazılımlarıyla manipülasyon noktasında son derece tehlikeli işlere imza atıyor" şeklinde konuştu.

Reklam gelirleri ve telif hakları ile ilgili yaşanan sorunlara değinen Müderrisoğlu, şunları kaydetti: