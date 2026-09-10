Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu: MASAK 6,2 milyar TL hesap trafiği tespit etti, 17 kişi tutuklandı
Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporuna göre 40 şüphelinin banka hesaplarında toplam 6,2 milyar liralık işlem trafiği tespit edilirken, 17 kişi tutuklandı.
Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporunda, 40 şüphelinin banka hesap hareketleri incelendi. İncelemelerde hesaplar üzerinden 6,2 milyar liralık işlem gerçekleştirildiği belirlendi.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİ KRİPTOYA AKTARDILAR
Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar oynanmasına imkan sağladıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca vatandaşlardan temin ettikleri banka hesaplarını kullandıkları ve bu hesaplar üzerinden elde edilen paraları kripto para hesaplarına aktararak akladıkları belirlendi.
DİYARBAKIR VE GAZİANTEP'TE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında Diyarbakır ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 14 kişi serbest bırakıldı.
ARAMALARDA ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 61 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, 28 cep telefonu, 37 SIM kart, 26 farklı kişiye ait banka kartı, 2 bilgisayar, 1 tablet, 1 USB bellek ve 6 çarşaf tütün sarma kağıdı ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 9 zanlının daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.