Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonu: MASAK 6,2 milyar TL hesap trafiği tespit etti, 17 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporuna göre 40 şüphelinin banka hesaplarında toplam 6,2 milyar liralık işlem trafiği tespit edilirken, 17 kişi tutuklandı.