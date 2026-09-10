Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için toplanan yüzlerce yardım malzemesinin bekletildiği tespit edilmişti.

Ahbap Derneğine yönelik yapılan operasyonlar sürüyor. Soruşturma kapsamında, başta derneğin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent olmak üzere çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Ekiplerin operasyonları sürerken geçtiğimiz gün (7 Eylül) Ahbap Derneğine yönelik 5. dalga operasyonu yapıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEDE

Yapılan son operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

YARDIMLAR DEPODA ÇÜRÜTÜLDÜ

AHBAP'ın İzmit'teki depolarında çekilen görüntüler vicdanları sızlattı. Depremzedeye ulaştırılması gereken hayati malzemelerin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıktı.

4.3 MİLYAR LİRA TOPLANDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ve İzmit'teki depolarda çekilen görüntüler, depremzedelerin rızkına nasıl göz dikildiğini gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in detaylarını açıkladığı bilirkişi raporuna göre; 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında vatandaşın helal parasından derneğe tam 4.3 milyar TL bağış aktarıldı.

Bu paranın 4,2 milyar TL'sinin harcandığı iddia edilse de finansal hareketlerdeki karanlık noktalar tek tek deşifre edildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL'lik devasa bir kısmının sadece 3,5 ay içerisinde nakit olarak çekildiği, hatta tek seferde 500 milyon TL'lik nakit çekim yapıldığı saptandı.

1 MİLYAR TL İNCELENİYOR

Konut ve okul yapımı için harcandığı öne sürülen 2 milyar TL'yi aşkın tutar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Bilirkişi, yapılan projelerin sayı ve nitelikleri karşında gösterilen harcama rakamlarının "aşırı yüksek ve şüpheli" olduğunu raporladı.

LANGIRT MASASINDAN MÜZİK ALETLERİNE KADAR

Arama yapılan depolarda tespit edilen ve çürümeye bırakılan bazı dikkat çeken malzemeler şu şekilde sıralandı:

-895 adet paketli ve hiç kullanılmamış çadır

-Yaklaşık 600 adet açılır-kapanır portatif yatak ve yüzlerce uyku tulumu

-102 adet kullanılmamış taşıyıcı çantalı elektrikli bisiklet

-20 koli tıbbi malzeme ve Bepantol temizlik jeli

-15 koli derneğe ait dekont, fiş ve istek mektubu

-Kampetler (300'den fazla izci tipi portatif kamp çadırı)

-Buzdolapları, sanayi tipi dolaplar, derin dondurucular, su sebilleri, fırınlar ve fanlı ısıtıcılar

-1 adet hastane tipi hasta yatağı, 20 adet portatif telsiz cihazı

-113 adet kedi evi, çocuk bisikletleri, langırt, org, saz ve gitar gibi çok sayıda müzik ekipmanı