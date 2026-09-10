Çankaya'da düğünde havaya ateş açan 6 kişi yakalandı: adreslerinde 6 tabanca, 3 pompalı tüfek ve yüzlerce mermi bulundu
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ve yüzlerce mermi ile fişek ele geçirildi.
Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesinde düzenlenen bir düğünde meydana gelen olayda havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntüleri incelemeye aldı.
Saatler süren görüntü incelemelerinin ardından düğünde silah kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.