Çankaya'da düğünde havaya ateş açan 6 kişi yakalandı: adreslerinde 6 tabanca, 3 pompalı tüfek ve yüzlerce mermi bulundu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ve yüzlerce mermi ile fişek ele geçirildi.