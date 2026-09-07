Soruşturmanın, Ahbap Derneği tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının usul ve içeriğinin açıklığa kavuşturulmasına yönelik yürütüldüğü belirtildi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şöyle:

Ahmet Kaptan, Ali Suat Talaş, Ardıl Fırat Yanbak, Aytaç Ağadağ, Aziz Tunç Batm, Bayram Cinoğlu, Bülent Çeçen, Çağlar Göktaş, Cem Altın, Cemil Yeşil, Cengiz Kara, Ceyhun Çetin, Dilek Tokdemir, Emre Yıldırım, Enes Can Tekin, Fatma Şahin İşler, Feriha Çetin Sevinç, Hasan Kurşunoğlu, Hüseyin Tekin, İbrahim Şenel, İbrahim Talha Alkan, İsmail Tugay Güzel, İsmail Ulaş Bardakçı, Kadem Berker Yaşar, Kadir Yaralı, Kamil Zeytinci, Mehmet Karakaya, Mehmet Zeytinci, Mesut Alkan, Mevlüt Sarıbaş, Muhammed Caner Bahadır, Murat Koran, Niyazi Şimşek, Nurican Oktay, Rahim Yurt, Rahmi Akgün, Recep Şarlak, Rıdvan Demir, Selami Demir, Selçuk Aslan, Senar Bahadır, Serdar Bilecen, Songül Tosun, Şefik Fermanoğlu, Şerafettin Tekin, Tarık Altun, Timur Özdemir, Tuncer Şimşek, Ünal Irmak, Vedat Demir, Yasin Mintaş, Yasin Tozlu, Yusuf Esat Erişgen.

BAKAN GÜRLEK DETAYLARI AÇIKLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında, 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon ile ilgili detayları paylaştı.

Bakan Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinde milletimizin yaşadığı büyük acıyı, vatandaşlarımızın dayanışma duygusunu ve depremzedelerimiz için yapılan bağışları kişisel menfaate dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime müsamaha göstermiyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5'inci dalga operasyon başlatıldı. Operasyon İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller üzerine gerçekleştirildi. 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar TL'sinin harcandığı, 950 milyon TL'nin ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi" diye konuştu.

"BAZI HARCAMALARIN KARŞILIĞINDA MAL VEYA HİZMET ALIMI YOK"

Bakan Gürlek, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 TL transfer edildiğinin tespit edildiğini belirterek, "Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi. Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik incelemeler başlatıldı. İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı. Soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.