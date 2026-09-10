Denizli’deki 3 kişinin öldüğü kafe dehşetinde karar çıktı
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Denizli’de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kafedeki silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın küfürleşme sonrası silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir kafede yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Ercan Kazan, Mahsun Kazan ve Suphi Bozat'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.
TARTIŞMA KÜFÜRLEŞMEYE DÖNÜNCE SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadelerde olay anını anlattıkları öğrenildi.
İfadelerde taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle önce tartışma yaşandığı, daha sonra bir araya gelen iki grubun karşılıklı küfürleşmesi üzerine gerginliğin arttığı ve silahların ateşlendiği belirtildi.