Ercan Kazan, Mahsun Kazan ve Suphi Bozat'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir kafede yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

TARTIŞMA KÜFÜRLEŞMEYE DÖNÜNCE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadelerde olay anını anlattıkları öğrenildi.

İfadelerde taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle önce tartışma yaşandığı, daha sonra bir araya gelen iki grubun karşılıklı küfürleşmesi üzerine gerginliğin arttığı ve silahların ateşlendiği belirtildi.