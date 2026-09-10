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Denizli’deki 3 kişinin öldüğü kafe dehşetinde karar çıktı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Denizli’deki 3 kişinin öldüğü kafe dehşetinde karar çıktı

Denizli’de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kafedeki silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışmanın küfürleşme sonrası silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir kafede yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Ercan Kazan, Mahsun Kazan ve Suphi Bozat'ın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Denizli’deki 3 kişinin öldüğü kafe dehşetinde karar çıktı - 1

TARTIŞMA KÜFÜRLEŞMEYE DÖNÜNCE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadelerde olay anını anlattıkları öğrenildi.

İfadelerde taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle önce tartışma yaşandığı, daha sonra bir araya gelen iki grubun karşılıklı küfürleşmesi üzerine gerginliğin arttığı ve silahların ateşlendiği belirtildi.

Denizli’deki 3 kişinin öldüğü kafe dehşetinde karar çıktı - 2

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.K., R.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler Ö.M., M.B. ve R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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