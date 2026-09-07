İmamoğlu davasında oğlu Mehmet Selim İmamoğlu savunma yaptı! 390 bin euroluk transfer ve 772 bin TL'lik tekne için "aileden borç aldım" dedi
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada tutuksuz sanıkların savunmaları sürüyor. Davanın 2. celsesinin 13. duruşmasında Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da savunma yaptı. Hırvatistan’a aktarılan yaklaşık 390 bin euroluk sermaye transferi ile 772 bin TL’lik sportif yelkenli alımı hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Selim İmamoğlu, her iki ödemenin de ailesinden aldığı borç ve aile içi destek kapsamında olduğunu savundu.
53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada kürsüye çıkan Mehmet Selim İmamoğlu, davada sanık olarak yer almasının nedenini "İmamoğlu" soyadını taşımasına bağladı.
Siyasetle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunan İmamoğlu, davanın babası Ekrem İmamoğlu üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yürütüldüğünü öne sürdü.
"SOYADIM İMAMOĞLU OLMASAYDI BURADA OLMAYACAKTIM"
Mehmet Selim İmamoğlu savunmasına, "Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım" sözleriyle başladı.
SABAH'ta yer alan habere göre İmamoğlu, "Burada olmanın gerçek sebebinin ise babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben, maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir karaya tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ayrıca hem İmamoğlu hem de Kaya ailelerinin davanın hedeflerinden biri haline getirildiğini savundu.
HIRVATİSTAN'A AKTARILAN 388 BİN EUROLUK SERMAYEYE "BORÇ" SAVUNMASI
İddianamede Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da kurduğu inşaat şirketine aile üyeleri tarafından yapılan para transferleri de yer aldı.
İddianameye göre, Mehmet Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'daki şirketine annesi ve dedesi tarafından yaklaşık 388 bin euro aktarıldı. Savcılık ve MASAK değerlendirmelerinde söz konusu para hareketlerinin suç gelirlerinin aklanması kapsamında incelendiği belirtildi.
Mehmet Selim İmamoğlu ise savunmasında Hırvatistan'da şirket kurduğunu ve 150 konutluk bir projeyi yürüten Tero Service firmasına yüzde 20 oranında ortak olduğunu kabul etti.
İmamoğlu, İş Bankası üzerinden Hırvatistan'daki Kent Bank'a gönderilen 388 bin 303 euroluk paranın kaynağının ise ailesinden aldığı borç olduğunu savundu. Söz konusu parayı "annem ve dedemden borç aldım" diyerek açıkladı.