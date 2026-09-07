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"SOYADIM İMAMOĞLU OLMASAYDI BURADA OLMAYACAKTIM"

Mehmet Selim İmamoğlu savunmasına, "Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım" sözleriyle başladı.

SABAH'ta yer alan habere göre İmamoğlu, "Burada olmanın gerçek sebebinin ise babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. Çok acı ki arkamda babam, kürsüde ben, maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir karaya tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca hem İmamoğlu hem de Kaya ailelerinin davanın hedeflerinden biri haline getirildiğini savundu.