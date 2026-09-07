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Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven’in uyuşturucu testi pozitif çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven’in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven’in uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilen Özgüven’in saç örneğinde halk arasında “bonzai” olarak bilinen sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddelerinin tespit edildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Özgüven, Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Özgüven'den kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alındı.

Taylan ÖzgüvenTaylan Özgüven

SAÇ ÖRNEĞİNDE "BONZAİ" TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp raporunda Özgüven'den alınan örneklerin incelendiği belirtildi.

Rapora göre Özgüven'in saç örneğinde halk arasında "bonzai" olarak bilinen sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA uyuşturucu maddeleri tespit edildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU, ETİMESGUT BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

BEŞİKÇİOĞLU'NUN DA UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre hakkındaki ihbarlar üzerine Beşikçioğlu'ndan kan, idrar ve saç örnekleri alınmış, yapılan incelemenin ardından uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Erdal BeşikçioğluErdal Beşikçioğlu

"İKRAM EDİYORLAR, KIRAMIYORUM" SAVUNMASI

Öte yandan tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından yaptığı savunmaya ilişkin ifadeleri de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Beşikçioğlu'nun, "Ortamlar ikram ediyorlar, kıramıyorum" şeklinde savunmada bulunduğu aktarılmıştı.

Esrar ikram edildiği için kıramadımEsrar ikram edildiği için kıramadım "ESRAR İKRAM EDİLDİĞİ İÇİN KIRAMADIM"
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