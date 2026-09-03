Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın başkenti Atina'da mevkidaşıyla son derece kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinden terörle mücadeleye, bölgesel krizlerden düzensiz göçle savaşa kadar pek çok hayati konunun ele alındığı zirvede, stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi kararı alındı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile görüştüğüne ilişkin bir açıklama geldi.

Görüşme geçtiğimiz hafta gerçekleşti. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.

Ağaoğlu "Görüşme geçen hafta gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris bir görüşme gerçekleştirdi ve Atina'da yapıldı bu görüşme. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı, sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki gerginliği düşürmek adına bu görüşmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ağaoğu "Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat iş birliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarının kritik önemde olduğu vurgulandı." dedi.

GÜNDEM: TERÖRLE MÜCADELE VE BÖLGESEL KRİZLER

Görüşmenin kapsamının sadece ikili ilişkilerle sınırlı kalmadığını belirten Tülay Ağaoğlu, "ABD-İran savaşı, Suriye'de yeni dönem, Libya'nın siyasi birliği, Filistin meselesi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden ihlalleri ve işgal politikaları, Suriye ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ele alındı." sözleriyle masadaki dev dosyaları sıraladı.

Terörle mücadele konusunda yakalanan ivmenin altını çizen Ağaoğlu, "İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması konusunda ortak karara varıldı. MİT Başkanı Kalın ve Yunan mevkidaşı Demiris, servisler arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı." diyerek görüşmenin stratejik önemini vurguladı.