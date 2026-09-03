Silivri açıklarındaki Tuğberk İmamoğlu gemisi nasıl battı? Alsu gemisinin manevra yetersizliği: Çarptığını bilmeme ihtimali yok
Türkiye’yi yasa boğan Silivri açıklarındaki gemi faciasında, 10 kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürerken kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı. A Haber’e konuk olan Kaptan Mustafa Can, Tuğberk İmamoğlu gemisinin almış olabileceği hasarı ve batışına ilişkin ihtimalleri maketler üzerinden anlattı. Alsu gemisinin manevra sırasında yetersiz kaldığını belirten Can, kara yolu trafiğinden yaptığı benzetmeyle geminin yol vermesi gerektiğine dikkat çekti. Can ayrıca çarpışma sonucu gemiye sac levhalar kadar deniz suyunun dolmuş olabileceğini ve bu nedenle geminin kısa sürede battığını ifade etti.
Kocaeli'den İzmir'in Aliağa ilçesine seyreden Alsu gemisi ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisinin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada, Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 mürettebattan haber alınamazken, geminin battığı tespit edildi.
Marmara Denizi'nde kayıp denizcilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürerken, iki geminin kaptanları arasındaki telsiz konuşmaları ve kazanın nasıl meydana geldiği sorusu A Haber'de masaya yatırıldı. Kaptan Mustafa Can, maketler üzerinden iki geminin çarpışma anına ilişkin ihtimalleri değerlendirdi.
"İLETİŞİM VARDI AMA MANEVRA YETERSİZDİ"
Kazanın perde arkasındaki bilgilerle değerlendirmelerde bulunan Kaptan Mustafa Can, "Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemileri de birbirlerini görüyorlar ve konuşuyorlar. Ben bu konuşmaların da olduğunu Kıyı Emniyeti'nden doğruladım." ifadelerini kullandı. Kazanın gerçekleştiği bölgeyi harita üzerinde değerlendiren Mustafa Can, "Körfez'den gelen Alsu gemisi, yüklü bir vaziyette 90 derece trafik hattından karşıya geçip Çanakkale hattına geçmeli." sözleriyle rotayı tarif etti.
Kaptan Mustafa Can, gemi maketleri üzerinden manevra hatalarını uygulamalı olarak göstererek, "Alsu gemisi bir çapraz ilerliyor, iki gemiler birbirini görüyor. Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık çatışmadan 5 dakika evvel, 'Sana demedim mi, iskeleye kır' diyor. İskeleye kır aslında dümeni alıp kırmak değil, dümeni iskeleye çevir diyor. Normalde denizde çatışma tüzüğü der ki; manevralarınızı çok belirgin yapın. Ben haritayı da gördüm, elektronik haritada Alsu gemisinin 20 derece döndüğünü görüyoruz. Alsu gemisi ilerlemeye devam ediyor ve Tuğberk İmamoğlu gemisi de normal hattında ilerlemeye devam ediyor ve kaptan panikle 'Ben sana iskeleyi kır demiştim' diyor. Alsu gemisinden ise 'tamam tamam' yanıtı geliyor ama kaza meydana geliyor." dedi.
"SAC MİKTARI KADAR DENİZ SUYU İÇERİ GİRDİĞİ İÇİN GEMİ BATTI"
Geminin darbe aldığı nokta yanıt veren Kaptan Mustafa Can, "Ambarların olduğu yerden giriyor. Geminin yükü 'coil' dediğimiz çelik yükü, sarılmış rulo saclar. Ambar dibinde. Mesela buğday yüklü olsaydı bu gemi bu kadar hızlı batma şansı yoktu, dolu olacaktı. Burada ambarları ters sıkıyor, yukarıdan içeri doğru sıkan, gemiyi de kırmaya çalışan bir yükten bahsediyoruz. Bir de buraya ambar miktarı kadar deniz suyu girdiğini düşündüğünüzde gemi çok kolay kırıldı ve battı." sözleriyle geminin neden hızla sulara gömüldüğünü aktardı.
"BATMANIN HIZLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Kazanın ardından geçen kritik dakikaları kronolojik olarak sıralayan Kaptan Mustafa Can, "Saat 03:15'te bu kaza oluyor. 03:26'da gemi battı, ters döndü. Filikaları kurtuldu otomatik sistemlerle, gemiden atılmadı bunlar. Batmanın o kadar hızlı olduğunu düşünüyorum ki, köprüüstünde konuşan nöbetçi kaptanın gemiden inmeye, atlamaya bile vakti olmadığını düşünüyorum. EPIRB dediğimiz cihaz gemi battığında, yaklaşık bir 10 metre indiğinde kurtulur ve yüzeye çıkarak 'Ben battım' acil durum sinyali verir. Ankara'da merkezde bunları dinlerler. 03:26'da sinyal geliyor. Alsu'nun kaptanı 03:15'te çarptım diyor, bu demektir ki 11 dakika içinde gemi battı." ifadelerini kullandı.
Kaptan Mustafa Can, kurtarma ekipmanlarının durumuna değinerek, "Filikalar ve diğer can salları yine yaklaşık 10 metre aşağı indiğinde kilitleri bırakıyor, onlar da boş olarak yukarı çıkıyor. Eğer gemideki köprü üzerindeki arkadaş atlamış olsaydı hiç olmazsa filikanın içinde onu bulmuş olacaktık." sözleriyle acı tabloyu ifade etti.