Silivri açıklarındaki Tuğberk İmamoğlu gemisi nasıl battı? Alsu gemisinin manevra yetersizliği: Çarptığını bilmeme ihtimali yok

Kocaeli'den İzmir'in Aliağa ilçesine seyreden Alsu gemisi ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisinin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada, Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 mürettebattan haber alınamazken, geminin battığı tespit edildi.

Marmara Denizi'nde kayıp denizcilere yönelik arama kurtarma çalışmaları sürerken, iki geminin kaptanları arasındaki telsiz konuşmaları ve kazanın nasıl meydana geldiği sorusu A Haber'de masaya yatırıldı. Kaptan Mustafa Can, maketler üzerinden iki geminin çarpışma anına ilişkin ihtimalleri değerlendirdi.

"İLETİŞİM VARDI AMA MANEVRA YETERSİZDİ"

Kazanın perde arkasındaki bilgilerle değerlendirmelerde bulunan Kaptan Mustafa Can, "Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemileri de birbirlerini görüyorlar ve konuşuyorlar. Ben bu konuşmaların da olduğunu Kıyı Emniyeti'nden doğruladım." ifadelerini kullandı. Kazanın gerçekleştiği bölgeyi harita üzerinde değerlendiren Mustafa Can, "Körfez'den gelen Alsu gemisi, yüklü bir vaziyette 90 derece trafik hattından karşıya geçip Çanakkale hattına geçmeli." sözleriyle rotayı tarif etti.

Kaptan Mustafa Can, gemi maketleri üzerinden manevra hatalarını uygulamalı olarak göstererek, "Alsu gemisi bir çapraz ilerliyor, iki gemiler birbirini görüyor. Tuğberk İmamoğlu gemisi yaklaşık çatışmadan 5 dakika evvel, 'Sana demedim mi, iskeleye kır' diyor. İskeleye kır aslında dümeni alıp kırmak değil, dümeni iskeleye çevir diyor. Normalde denizde çatışma tüzüğü der ki; manevralarınızı çok belirgin yapın. Ben haritayı da gördüm, elektronik haritada Alsu gemisinin 20 derece döndüğünü görüyoruz. Alsu gemisi ilerlemeye devam ediyor ve Tuğberk İmamoğlu gemisi de normal hattında ilerlemeye devam ediyor ve kaptan panikle 'Ben sana iskeleyi kır demiştim' diyor. Alsu gemisinden ise 'tamam tamam' yanıtı geliyor ama kaza meydana geliyor." dedi.