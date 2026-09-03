Gülistan Doku dosyasında sır gibi 2 dakika: Araç köprüde Handan Sonel telefonda! Gömüldükten sonra çıkarılan ceset Gülistan'a mı ait?

Gülistan Doku (ahaber.com.tr) GÜZERGAHTA "176 KAMERA VARDI, ÖLÜ NOKTA YOKTU" DEDİ, SONRA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ



Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'a, Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergâhtaki kamera sistemi de ayrıntılı olarak soruldu. Kahraman ilk ifadesinde Tunceli-Elazığ yolu üzerinde, Elmalık Karakolu'na kadar "hiçbir ölü nokta olmayacak şekilde" yaklaşık 176 kamera bulunduğunu söyledi.



Kameraların 24 saat izlendiğini, kendisinin görev yaptığı dönemde sistemlerin faal olduğunu ve üst düzey komutanlara verilen brifinglerde de güzergahta ölü nokta bulunmadığının anlatıldığını belirtti. Ancak Başsavcılık, Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü'nün yaklaşık 800 metre Tunceli ve 500 metre Elazığ tarafında kamera görüntüsünün bulunmadığını hatırlattı.



Bunun üzerine Kahraman "Ben bütün kameraların ölü bölge olmayacak şekilde olduğunu söyledim ama o bölgede yanılmış olabilirim." dedi. Kahraman daha sonra Sarısaltuk Viyadüğü'nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirterek önceki anlatımını düzeltti.

KAYIPTAN BİR GÜN ÖNCE SONEL'E "KULE BİLGİLERİ" GÖNDERMİŞ Ali Kahraman'ın ifadesinde ortaya çıkan dikkat çekici bir başka ayrıntı ise olaydan bir gün önceki mesaj trafiği oldu. Başsavcılık, Kahraman'a 4 Ocak 2020 tarihinde Tuncay Sonel'e "yaşam alanlı kule bilgileri" başlıklı Excel görüntüsü göndermesini sordu.



Kahraman, Sonel'in kendisine "Şu an valilikte toplantıdayız, çok acil kule bilgilerine ihtiyacımız var" şeklinde mesaj gönderdiğini savundu. O tarihte Gaziantep'te görevli olmasına rağmen Tunceli'de bulunduğu hatırlatılan Kahraman, ilgili personelden bilgileri istediğini ve kendisine ulaşınca Tuncay Sonel'e ilettiğini söyledi.

Tutuklu Vali Tuncay Sonel (ahaber.com.tr) SONEL'İN SİNYAL SAVUNMASINI "İNANDIRICI BULMUYORUM" DEDİ



Ali Kahraman'a Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'ya ait yeni SIM kartı Gökhan Ertok'a göndermesine ilişkin "sinyal tespiti yaptırmak istedim" şeklindeki savunması da soruldu.



Kahraman, valilik makamındaki bir kişinin yerel kolluk birimleri aracılığıyla sinyal bilgilerine kısa sürede ulaşılabileceğini bilmemesinin mümkün olmadığını belirterek "Tuncay Sonel'in savunmasını açıkçası ben de inandırıcı bulmuyorum." dedi.



ŞÜPHELİ KAHRAMAN: "TUNCAY SONEL KORUCULARI MANİPÜLE EDEBİLİRDİ"



Kahraman'ın geçmişte Tunceli'de karma timler ve güvenlik korucularından sorumlu en üst düzey isimlerden biri olması da soruşturmada gündeme geldi. Ali Kahraman, Tuncay Sonel'in kendisine veya koruculara Gülistan Doku konusunda herhangi bir talimat verdiğini reddetti.



Ancak eski vali hakkında dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu: "Tuncay Sonel'in korucular üzerinde tahakküm kurabileceğini ve onları manipüle edebileceğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir karakteri vardı, herkesi ikna edebilme, manipüle etme, algı yönetme hususlarında mahirdi."



Kahraman, kendisinin herhangi bir yasa dışı talimata uymadığını ve koruculara da böyle bir talimat vermediğini savundu.

ESKİ KORUCU FATİH ÖZMEN VE KOÇPINAR TESPİTİ DE SORULDU Başsavcılık, Ali Kahraman'a soruşturmanın en kritik yeni delillerinden biri olarak değerlendirilen Fatih Özmen'e ilişkin baz kayıtlarını da sordu. İfade tutanağında Başsavcılık, yer altı görüntüleme çalışması ve bilirkişi raporunda Koçpınar köyünde bir kişinin gömülüp sonradan çıkarıldığına ilişkin bulgular bulunduğunu aktardı.



Dosyadaki değerlendirmeye göre, eski korucu Fatih Özmen'in 5 Ocak 2020 saat 23.11 ile 6 Ocak saat 06.43 arasında söz konusu bölgede sabit baz verdiği belirtildi. Başsavcılık, gizli tanık beyanları ve diğer teknik verileri birlikte değerlendirerek Gülistan Doku'nun öldürülmesinin ardından cesedin Şükrü Eroğlu ve Fatih Özmen tarafından Koçpınar'daki mezarlık yakınına götürülüp gömüldüğü yönünde hukuki kanaat oluştuğunu Ali Kahraman'a bildirdi.



Kahraman ise Fatih Özmen'i görevinden dolayı tanıdığını ancak aralarında özel bir samimiyet bulunmadığını, son 3-4 yıldır da görüşmediğini savundu. BAŞSAVCILIKTAN SUÇLAMA: "GÜLİSTAN'I KÖPRÜDEN ALIP DİĞER FAİLLERE TESLİM ETTİĞİNİZ DEĞERLENDİRİLİYOR"



Ali Kahraman'ın ifadesinin son bölümünde Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin ulaştığı değerlendirme doğrudan şüpheliye okundu. Dosyadaki deliller ve şüpheliler arasındaki bağlantılar çerçevesinde Başsavcılık, Ali Kahraman'ın Gülistan Doku'yu 5 Ocak 2020 günü saat 12.27 sıralarında Sarısaltuk Viyadüğü üzerinden eşi adına tahsisli araçla aldığı ve ardından olayla bağlantılı diğer kişilere teslim ettiği yönünde "hukuki ve vicdani kanaate" ulaşıldığını belirtti.



Kahraman'a etkin pişmanlık hükümleri de hatırlatılarak bildiklerini anlatması istendi. Ali Kahraman ise suçlamaların tamamını reddetti. Kahraman, "Ben ailemle, kızlarımla Tunceli'ye tatile geldim ve 05 Ocak öğlen Pertek vapuruyla Gaziantep'e geri döndüm. Anılan bölgede kimseyi görmedim, kimseyi almadım, hiçbir organizasyonun içinde yer almadım." dedi.