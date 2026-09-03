Gülistan Doku dosyasında sır gibi 2 dakika: Araç köprüde Handan Sonel telefonda! Gömüldükten sonra çıkarılan ceset Gülistan'a mı ait?
Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada dikkat çekici yeni delil ve tespitler ortaya çıktı. Dosyada, Doku’nun son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü’nden yalnızca 2 dakika sonra eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman’ın kullandığı aracın geçtiği, tam o dakikalarda eşi Burçin Hızlı Kahraman’ın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Soruşturmanın bir diğer kritik ayağında ise Koçpınar köyünde yapılan yer altı görüntüleme çalışması ve bilirkişi incelemesinde, bir kişinin gömülüp daha sonra bulunduğu yerden çıkarıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Eski korucu Fatih Özmen’in de olay gecesi saat 23.11 ile 06.43 arasında söz konusu bölgede sabit baz verdiği tespit edildi. Gelen son dakika bilgisine göre, Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman gözaltına alınırken, şüphelilerin savcılıkta verdiği ayrıntılı ifadeler soruşturmadaki kritik tespitleri de ortaya çıkardı.
GÜLİSTAN 12.25'TE KÖPRÜDE GÖRÜLDÜ, KAHRAMANLARIN ARACI 12.27'DE
Soruşturmanın en kritik tespitlerinden biri, 5 Ocak 2020 günü saat 12.25 sıralarında Gülistan Doku'nun Sarısaltuk Köprüsü üzerinde başka bir aracın araç içi kamerasına yansıması oldu.
Başsavcılığın şüphelilere yönelttiği tespitlere göre, Ali Kahraman'ın kullandığı ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'a tahsisli 06 AAU 730 plakalı araç saat 12.25.12'de FEDAŞ PTS'den, 12.28.58'de ise Üniversite PTS'den Elazığ istikametine geçti.
İki PTS arasındaki süre ve aracın ortalama hızı üzerinden yapılan hesaplamada, Kahraman ailesinin bulunduğu aracın Sarısaltuk Köprüsü'nden yaklaşık saat 12.27'de geçtiği anlaşıldı.
TAM O DAKİKADA BURÇİN KAHRAMAN'DAN HANDAN SONEL'E TELEFON
Dosyadaki telefon kayıtları ise soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından birini oluşturdu. Burçin Hızlı Kahraman'ın kullandığı telefon hattından, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in kullandığı hatta saat 12.27.51'de arama yapıldığı tespit edildi.
Başsavcılık, aracın Sarısaltuk Köprüsü üzerinde bulunduğu değerlendirilen zaman ile telefon aramasının saniyeler düzeyinde çakışmasını şüphelilere sordu.
İfade tutanağında, söz konusu zamanlamanın ve devamındaki telefon görüşmelerinin "tesadüften çok öte belli bir plan ve kurgu dahilinde ilerleyen sürecin parçaları" olarak değerlendirildiği belirtilerek Kahraman çiftine Gülistan Doku'yu araçlarına alıp almadıkları soruldu.
"GÜLİSTAN DOKU'YU ARABAMIZA ALMADIK"
Ali Kahraman, suçlamayı kesin bir dille reddetti. Kahraman, eşinin Handan Sonel'i kendilerini Tunceli'de ağırladığı için teşekkür etmek ve kentten ayrıldıklarını bildirmek amacıyla aradığını öne sürdü.
Eski jandarma komutan yardımcısı ifadesinde, eşi ve kızlarıyla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi'ne gittiklerini belirterek "Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız." savunmasını yaptı.
Burçin Hızlı Kahraman da aynı şekilde Gülistan Doku'yu görmediklerini savundu. Hızlı Kahraman, 12.27'deki aramanın Handan Sonel'e teşekkür amacıyla yapıldığını ileri sürerek köprü üzerinde herhangi bir kişiyi görmediklerini, durmadıklarını ve yola devam ettiklerini anlattı.
PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELERE "KADIN KADINA SOHBET" SAVUNMASI
Soruşturma dosyasında Burçin Hızlı Kahraman ile Handan Sonel arasında kritik dakikaların ardından peş peşe telefon trafiği bulunduğu da belirlendi. Kahraman çiftine görüşmelerin içeriği soruldu.
Ali Kahraman, eşinin ilk olarak teşekkür etmek amacıyla Handan Sonel'i aradığını, sonraki görüşmelerin ise "kadın dedikodusu" niteliğinde olduğunu ileri sürdü.
Burçin Hızlı Kahraman ise telefonların bazılarının çekmeyen noktalarda başarısız aramalar olduğunu, daha sonra annesinin selamını iletmek için Handan Sonel'i yeniden aradığını söyledi.
Hızlı Kahraman, yaklaşık 12 dakika süren görüşmede de katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını belirterek görüşmeyi "kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet" olarak nitelendirdi.
BAŞSAVCILIK: TESADÜFLE AÇIKLANAMAYACAK KADAR DÜŞÜK İHTİMAL
Başsavcılık, şüphelilere yönelttiği sorularda, Gülistan Doku'nun köprüde bulunduğu kritik zamanla Kahramanların araç geçişinin ve hemen ardından gerçekleşen telefon görüşmesinin aynı dakikalara denk gelme ihtimalinin son derece düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca Kahraman çiftinin Tuncay Sonel, Handan Sonel ve Şükrü Eroğlu gibi dosyanın diğer şüphelileriyle Tunceli ziyareti sırasında irtibatlı olmaları da sorgulandı. Burçin Hızlı Kahraman ise bu çakışmanın "gerçekten kötü bir tesadüften ibaret" olduğunu savundu.
200'Ü AŞKIN KİŞİ DİNLENDİ, KAHRAMAN ÇİFTİNİN ARAÇ TRAFİĞİ DOSYADAN GİZLENDİ
Soruşturmada dikkat çekilen bir diğer önemli husus ise ilk tahkikatın nasıl yürütüldüğü oldu. Başsavcılığın ifade sırasında şüphelilere aktardığı değerlendirmeye göre, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından 200'ü aşkın kişinin kısa sürede "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
Ancak olay günü 12.00-13.00 arasında Dinar Köprüsü ve üniversite güzergâhındaki PTS kayıtlarında bulunan bazı kritik araç sürücüleri ve yolcuların ifadelerinin alınmadığı tespit edildi. Bunlar arasında Kahraman çiftinin bulunduğu aracın da yer aldığı kaydedildi.
Başsavcılık, kritik araç ve kişilerin dosya dışında bırakılmasını "bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti" şüphesi kapsamında değerlendirdiğini şüphelilere bildirdi. Ali Kahraman ise bu konuda "Keşke bizim de o ifadesi alınan şahıslar gibi bizi de çağırıp ifademizi alsalardı." dedi.
Burçin Hızlı Kahraman da çağrılmaları halinde ifade vermeye geleceklerini belirterek neden soruşturmaya dahil edilmediklerini bilmediğini savundu.