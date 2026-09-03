Üsküdar’da 4 CHP’li meclis üyesi AK Parti’ye katıldı!

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu cesareti gösterdikleri, Üsküdar’ın ve Üsküdarlıların geleceğine dokunmak ve iz bırakmak adına bu kararı aldıkları için kıymetli meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Dört meclis üyesinin CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılması ile, Üsküdar Belediye Meclisi’nde 23 CHP’li, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor.

Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Dört meclis üyesinin AK Parti'ye katılımı dolayısıyla AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda program düzenlendi.

Fotoğraf: Abdullah Özdemir X paylaşımı Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. Üsküdar belediye başkan vekili seçim tarihi belli oldu! ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU! "HİÇBİR BASKI, TEHDİT VE PAZARLIK İÇERİSİNDE BULUNMADIK"

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Tahsin Usta, dört meclis üyesi adına yaptığı açıklamada, kararlarının Üsküdar'a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını söyledi. Aldıkları kararın kolay olmadığını ifade eden Usta, şöyle konuştu: "Dört meclis üyesi arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek gördüğümüz lüzum üzerine Üsküdar halkına daha fazla hizmet verebilmek amacıyla AK Parti'ye katılmış bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Zor bir dönem geçirdiğimizi biliyoruz. Bizim de vermiş olduğumuz kararın zor bir karar olduğunu biliyoruz." Karar sürecine ilişkin herhangi bir baskı veya pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Usta, "Bu kararı verirken meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber şunu özellikle söylemek isterim ki hiçbir baskı altında kalmadık, hiçbir tehdit altında kalmadık ve hiçbir pazarlığın içerisinde bulunmadık. Amacımız Üsküdar'a daha fazla hizmet edebilmek ve bu çatı altında bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu nedenle bizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Üsküdar’da Başkan Vekilliği seçiminde usulsüzlük! ÜSKÜDAR'DA BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİNDE USULSÜZLÜK! ÖZDEMİR: ÜSKÜDAR ADINA HEYECANLI VE MUTLUYUZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de dört meclis üyesinin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üsküdar'ımız adına heyecanlıyız, mutluyuz" dedi.

Fotoğraf: Abdullah Özdemir X paylaşımı Yeni katılan meclis üyelerinin farklı alanlarda önemli tecrübelere sahip olduğunu belirten Özdemir, "Biraz önce ilçe başkanımızın odasında kıymetli meclis üyelerimizle tanıştık. Hayatlarının uzun bir dönemini birçok farklı alanda başarıyla yürütmüş, toplumla bağ kurmuş ve güçlü bir geçmişe sahip isimler. İnşallah meclisteki seçimden sonra ilçemize hep birlikte hizmet etme imkanına sahip olacağız" diye konuştu. Üsküdar'ın İstanbul açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Özdemir, ilçeyi "küçük bir İstanbul'un özeti" olarak nitelendirdi. Özdemir, "Üsküdar, İstanbul'un en kadim, en kıymetli ilçelerinden bir tanesi. İstanbul'un tüm sosyolojisini bir arada toplayan, tüm değerlerini kendi bünyesinde barındıran ve aslında küçük bir İstanbul'un özeti olan ilçemiz. İnşallah yeni dönemde bu katılımlarla birlikte daha da güçlü bir şekilde belediye meclisimizle, belediye yönetimimizle gayret edip çalışıp Üsküdar'ımızın ve Üsküdarlıların beklentisine cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. "ÜSKÜDAR'IN GELECEĞİNİN HAYALİNİ KURAN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞACAĞIZ" Yerel yöneticilik tecrübesine de değinen Özdemir, belediyeciliğin şehrin geleceğine ilişkin bir vizyon ortaya koymayı gerektirdiğini söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti: "Ben de belediye başkanlığı yapmış, yerel yöneticilik tecrübesi olan bir kişi olarak ifade etmek isterim ki; Üsküdar'da çocukları, gençleri, hanımefendileri gördüğünüzde onların geleceğine nasıl katkı sunabiliriz diye bir düşünceyi zihninizden geçirmiyorsanız siz orada iyi bir yönetici olamazsınız. Üsküdar'ın çocuklarının ülkenin geleceği adına çok iyi bir noktaya gelebilmesi için bir mücadeleye ortak olamıyorsanız aslında o şehri yönetemiyorsunuz." Üsküdar seçimlerinde skandal! ÜSKÜDAR SEÇİMLERİNDE SKANDAL! Üsküdar'da ortak akıl ve istişareyle hareket edeceklerini belirten Özdemir, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve ilçenin yerel dinamikleriyle birlikte çalışarak tüm sokaklara ve hanelere hizmet götürmeyi hedeflediklerini ifade etti.