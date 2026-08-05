Üsküdar seçimlerinde skandal! Cumhur İttifakı oyu "harf" nedeniyle iptal edildi | İşaretli pusula krizi: Yenisi verilmedi

Her iki grup başkanvekilinin de pusulada işaret bulunduğunu kabul etmesine rağmen CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral, meclis üyesine yeni bir oy pusulası vermedi.

Seçim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, daha önceden bazı belediye başkan vekilliği seçimlerinde yaşanılan olayların benzerlerinin Üsküdar'da da tekrarlandığını söyledi. Üçüncü tur oylamada Meclis üyelerinin iradesinin sandığa yansıdığını belirten Özdemir, AK Parti ve MHP'li 17 Meclis üyesi ile CHP'li 6 Meclis üyesinin oyuyla AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in 23 oy aldığını, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın ise 21 oyda kaldığını dile getirdi. Buna rağmen AK Parti adayına verilen oyların geçersiz sayıldığını ifade eden Özdemir, bu işlemin kamuoyuna da gösterilmediğini anlattı.

Özdemir, üçüncü tur sonrası seçime ara verilmesini eleştirerek, "Normal şartlarda bu toplantının ara verilmeksizin nihayete ermesini gerektiren bir ortam varken, herhangi bir taşkınlık ve ara vermeyi gerektirecek bir durum yokken Meclis üyelerini baskı altına almak amacıyla 10 dakikalık bir ara verildi. Demokrasi havarisi olan Yeni Parti'nin İl Başkanı ve İlçe Başkanı orada CHP grubunu işgal etti. Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Baskı ve tehditle oradaki CHP'li Meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu. Biz bunlara şahit olduk, bunların kayıtları ve görüntüleri var" ifadelerini kullandı.

Aranın ardından bazı siyasi parti yöneticilerinin CHP Grubunun bulunduğu alana girdiğini dile getiren Özdemir, burada Meclis üyelerine baskı yapıldığını, tehditlerde bulunulduğunu ve tartışmalar yaşandığını iddia etti. Özdemir, Meclis üyelerinin özgür iradesine müdahale edildiğini belirterek, "Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada hiç kimse derebeyliği yapamaz, buna asla müsaade etmeyiz. Hiç kimse burada kendini hukukun üzerinde görmesin. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Burası adalet ve hukukla yönetilen bir ülkenin Meclis salonudur, burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir" diye konuştu.

"SEÇİMDE GİZLİ OY İLKESİ İHLAL EDİLDİ"

Yeni Parti İlçe Başkanı'nın CHP'li bir Meclis üyesine müdahale ettiğini ve bu nedenle salonda tartışmalar yaşandığını belirten Özdemir, seçimde gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini ifade etti. Özdemir, şunları kaydetti:

"Dördüncü turda tiyatro devam etmiştir. Çünkü bu hukuksuzluğu sürdüren Yeni Parti İl başkanı, İlçe Başkanı ve buradaki tiyatrocuları, işaretli bir pusulayı sorunlu gördükleri isimlere vermişlerdir. Bunlardan bir tanesini de CHP'li bir Meclis üyesi tespit etmiştir. Kendisi, 'Burada benim pusulamda işaret vardır, bununla alakalı bana yeni pusula verin.' demesine ve bizim de itirazlarımızı dile getirmemize rağmen, seçimin gizliliğinin ihlal edilmesi nedeniyle iptal sebebi oluşturabilecek bu uygulamaya devam edilmiştir. Milli Şef'in akrabası Meclis Başkanı, tekrar o eski hülyalarını ortaya koymuş ve burada irade gaspına girmiştir. O oyu sandığa attırmıştır."