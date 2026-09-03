İstanbul Sultanbeyli'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi!
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polislere ateş açan şüpheli etkisiz hale getirilirken, olayda bir vatandaş yaralandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve ülkede terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şüphelinin yakalanması için Sultanbeyli'de operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sırasında şüpheli, görevli polislere ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç. etkisiz hale getirildi. Çatışma sırasında bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, konuya ilişkin tahkikatın sürdüğü belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda;
DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.