İstanbul Sultanbeyli'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve ülkede terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şüphelinin yakalanması için Sultanbeyli'de operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği açıklaması

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda;

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.