Üsküdar'da belediye başkan vekilliği seçimi yenileniyor! Tarih belli oldu
İstanbul Üsküdar’da yerel yönetimde hareketli dakikalar yaşanıyor. Bölge İdare Mahkemesi'nden gelen karar birlikte Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yeniden sandık kurulacak. CHP'li üyelerin itirazını değerlendiren mahkeme, yürütmeyi durdurma kararına yapılan başvuruyu reddederek seçimin 10 gün içinde yapılmasına hükmetti.
İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekilliği seçimleri yenilenecek.
MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ
Sürece dair detayları aktaran A Haber muhabiri Kadir Mercan, "Üsküdar Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde başkan vekilliği seçimi yapılmıştı. Bu kapsamda mahkeme bu yürütmeyi durdurma kararı almıştı ve yine CHP'li isimler mahkemeye itirazda bulunmuştu" ifadelerini kullandı.
10 GÜN İÇİNDE SANDIK KURULACAK
Yargı sürecindeki son durumu paylaşan Mercan, "Bugün itibarıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi tarafından belediyedeki başkan vekilliği seçimi ile ilgili yürütülen soruşturmayı ve o durdurma kararına yapılan itirazı reddetti" şeklinde konuştu.
Seçim takvimine ilişkin bilgi veren Mercan, "Başkan vekilliği seçiminin 10 gün içerisinde yapılması planlanıyor. Yenilemekte fayda var; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi tarafından belediyedeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Seçim 10 gün içerisinde yapılacak." diyerek sözlerini noktaladı.
İSTANBUL VALİLİĞİ SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI
Bu gelişmenin ardından İstanbul Valiliği Üsküdar Belediye Meclisi'nin yeni başkan vekili seçiminin 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31.07.2026 tarihli ve 2026/994 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs İçişleri Bakanlık Makamının 01.08.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 05.08.2026 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi Sibel TAN ÇETİNKAYA Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24.08.2026 tarihli ve 2026/1703 sayılı kararı ile 05.08.2026 tarihli ve 76 No.lu meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 02.09.2026 tarihli ve 2026/1533 sayılı kararında konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 05 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.