Üsküdar'da belediye başkan vekilliği seçimi yenileniyor! Tarih belli oldu

İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekilliği seçimleri yenilenecek.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Sürece dair detayları aktaran A Haber muhabiri Kadir Mercan, "Üsküdar Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde başkan vekilliği seçimi yapılmıştı. Bu kapsamda mahkeme bu yürütmeyi durdurma kararı almıştı ve yine CHP'li isimler mahkemeye itirazda bulunmuştu" ifadelerini kullandı.

10 GÜN İÇİNDE SANDIK KURULACAK

Yargı sürecindeki son durumu paylaşan Mercan, "Bugün itibarıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi tarafından belediyedeki başkan vekilliği seçimi ile ilgili yürütülen soruşturmayı ve o durdurma kararına yapılan itirazı reddetti" şeklinde konuştu.

Seçim takvimine ilişkin bilgi veren Mercan, "Başkan vekilliği seçiminin 10 gün içerisinde yapılması planlanıyor. Yenilemekte fayda var; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediyesi tarafından belediyedeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Seçim 10 gün içerisinde yapılacak." diyerek sözlerini noktaladı.