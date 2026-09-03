İBB'ye yönelik "yolsuzluk" davasının bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen celsesinde çekildiği belirlenen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz şekilde kaydeden ve sosyal medya hesaplarından paylaşarak nakleden kişiler hakkında TCK'nın 286. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlattı.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" davasında mahkeme salonunda çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyası kapsamında görülen duruşmada kaydedildiği belirlenen görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine adli süreç başlatıldı.

KAYIT ALIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşma sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları üzerinden yayıldığını tespit etti.

Başsavcılığın açıklamasında, "Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK 286. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Soruşturmanın, mahkeme salonunda gerçekleştirilen duruşma işlemleri sırasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kayda alınması ve ardından sosyal medyada paylaşılması nedeniyle başlatıldığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasıyla birlikte, görüntüleri kaydeden ve paylaşan kişilerin tespit edilmesine yönelik adli süreç de başlamış oldu.