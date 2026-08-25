Üsküdar’da Başkan Vekilliği seçiminde usulsüzlük! Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026'da gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçildiği 76 sayılı kararın yürütmesini durdurdu. Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'in açtığı davada mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği yönündeki tespitleri dikkate aldı.
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Başkan Vekilliği seçimi yargıya taşındı. Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'in açtığı davayı inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçilmesine ilişkin 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu.
OYLAMADA USULSÜZLÜK TESPİTİ
Mahkemenin kararında, seçim sürecindeki oy sayımına ilişkin usulsüzlük ve seçim güvenliğinin ihlal edilmesi kritik gerekçeler arasında yer aldı.