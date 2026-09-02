Girne'deki gemi faciasından acı haber: 20 kayıp kişiden birinin naaşına ulaşıldı

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

241 KİŞİ KURTARILDI

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu. Gemiden 241 kişi kurtarılırken enkazın denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu belirtildi.

BİR KİŞİNİN DAHA NAAŞINA ULAŞILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan gemi faciasının ardından gözler yürütülen soruşturmaya çevrildi. Arama çalışmalarında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşılırken, facianın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma derinleştirildi. Sudan çıkarılan naaşla birlikte faciadaki can kaybı 9'a yükseldi.

"HESAP VERECEKLER!"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, soruşturmanın büyük bir hızla sürdüğünü belirterek, Türkiye'den teknik destek istendiğini açıkladı.

Üstel, "Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. Onlar da bu çalışmalara başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız" dedi.

Üstel, ihmali bulunanlara ilişkin ise çok sert konuştu:

"Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne var ise en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verir."