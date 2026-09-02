Girne'deki gemi faciasından acı haber: 20 kayıp kişiden birinin naaşına ulaşıldı
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemi faciasının ardından kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü belirten Üstel, Türkiye’den teknik bir heyet istediklerini duyururken, “En ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne var ise en üst düzeyden en altına kadar hukuk önünde hesap verir” dedi. Üstel, hükümette kriz olmadığını vurgularken, facia kapsamında 9 kişinin tutuklu bulunduğunu açıkladı.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.
241 KİŞİ KURTARILDI
Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu. Gemiden 241 kişi kurtarılırken enkazın denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu belirtildi.
BİR KİŞİNİN DAHA NAAŞINA ULAŞILDI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan gemi faciasının ardından gözler yürütülen soruşturmaya çevrildi. Arama çalışmalarında kayıp 20 kişiden birinin naaşına ulaşılırken, facianın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma derinleştirildi. Sudan çıkarılan naaşla birlikte faciadaki can kaybı 9'a yükseldi.
"HESAP VERECEKLER!"
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, soruşturmanın büyük bir hızla sürdüğünü belirterek, Türkiye'den teknik destek istendiğini açıkladı.
Üstel, "Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. Onlar da bu çalışmalara başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız" dedi.
Üstel, ihmali bulunanlara ilişkin ise çok sert konuştu:
"Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne var ise en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verir."
"HÜKÜMETTE HERHANGİ BİR KRİZ YOK"
Üstel'e, koalisyon ortağı ve Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı yazılı açıklama üzerinden hükümette kriz olup olmadığı da soruldu.
Başbakan Üstel, hükümette herhangi bir çatlak bulunmadığını savunarak, "Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yoktur" ifadelerini kullandı.
DNA ÇALIŞMASI BU AKŞAM BAŞLIYOR
Naaşların kimliklerinin belirlenmesine yönelik DNA çalışmasının ne zaman başlayacağı sorulan Üstel, çalışmaların bu akşam Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde başlayacağını açıkladı.
Üstel, ulaşılan naaşın durumuyla ilgili de "Önce çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. Ve o konuda bir tespit çalışmaları ilgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesinde yapıyor" dedi.
9 KİŞİ TUTUKLU!
Faciaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunanların sayısını da açıklayan Ünal Üstel, şu anda 9 kişinin tutuklu olduğunu söyledi.
Üstel, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğinin sinyalini vererek, "Suçlu veya ihmal eden kim var ise o doğrultuda tutuklama olacak" dedi.
Ancak tutuklanan herkesin suçlu ilan edilemeyeceğini de vurgulayan Üstel, "Şimdi tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Neticede soruşturma bitene kadar ve hukuk önünde hesap verene kadar bu insanlarımızın soruşturması devam ediyor" ifadelerini kullandı.