Üsküdar Belediyesi soruşturmasında kritik gelişme: İki başkan yardımcısı gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir, soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personeli hakkında, yapı ruhsatı ve iskân ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Özel Kalem Müdürü A.K., Mimar B.Ç. ve müteahhit B.O.T., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BAŞKAN YARDIMCILARI GÖZALTINA ALINDI

Devam eden soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.