Muhittin Böcek'in fuhuş ağının başındaki isim ortaya çıktı: "Hamile kal hayatını yaşa"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni iddialar ortaya çıktı. (AA)

BÖCEK SORUŞTURMASINDA YENİ AYRINTILAR

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre soruşturmanın son operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, dosyada 11 genç kadının beyanının bulunduğu belirtildi. İfadelerde, Böcek'e yönelik yaşı küçük kişilerle ilişki ve grup ilişki iddiaları da yer aldı.

Bir müşteki, kardeşiyle birlikte Konyaaltı'ndaki bir eve götürüldüklerini, burada Böcek'in de bulunduğu grup ilişki yaşandığını ve dans ettikleri sırada üzerlerine yaklaşık 3 bin dolar takıldığını öne sürdü. Dosyadaki ayrı bir müşteki beyanında ise olayların başladığı dönemde 17 yaşında olduğu iddia edildi.