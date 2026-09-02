Muhittin Böcek'in fuhuş ağının başındaki isim ortaya çıktı: "Hamile kal hayatını yaşa"
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fuhuş soruşturmasında, CHP'li Muhittin Böcek hakkındaki dosyaya giren ifadeler kan dondurdu. Fuhuş ağının başında, Muhittin Böcek'e "baba" dediği belirtilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in olduğu iddia edilirken, soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Güney'in istismar edildiği belirtilen genç kadına, "Hamile kal, hayatını yaşa" diye akıl verdiği öne sürüldü. Güney'in ayrıca genç kadına, "Kafana takma, ayda bir anca çağırır seni. Artık hayatın değişecek" dediği iddia edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında, CHP'li Muhittin Böcek hakkındaki dosyaya giren müşteki-mağdur ifadelerinden yeni iddialar yansıdı.
BÖCEK SORUŞTURMASINDA YENİ AYRINTILAR
Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre soruşturmanın son operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, dosyada 11 genç kadının beyanının bulunduğu belirtildi. İfadelerde, Böcek'e yönelik yaşı küçük kişilerle ilişki ve grup ilişki iddiaları da yer aldı.
Bir müşteki, kardeşiyle birlikte Konyaaltı'ndaki bir eve götürüldüklerini, burada Böcek'in de bulunduğu grup ilişki yaşandığını ve dans ettikleri sırada üzerlerine yaklaşık 3 bin dolar takıldığını öne sürdü. Dosyadaki ayrı bir müşteki beyanında ise olayların başladığı dönemde 17 yaşında olduğu iddia edildi.
FUHUŞ ÇARKININ BAŞI BÖCEK'E "BABA" DİYEN TUĞÇE GÜNEY İDDİASI
Fuhuş çarkını organize eden isim ise Antalya Büyükşehir Belediyesinden çıktı. İtirafçı, Muhittin Böcek'e "Baba" diye hitap eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in ismini verdi.