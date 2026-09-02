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Muhittin Böcek'in fuhuş ağının başındaki isim ortaya çıktı: "Hamile kal hayatını yaşa"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muhittin Böcek'in fuhuş ağının başındaki isim ortaya çıktı: "Hamile kal hayatını yaşa"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fuhuş soruşturmasında, CHP'li Muhittin Böcek hakkındaki dosyaya giren ifadeler kan dondurdu. Fuhuş ağının başında, Muhittin Böcek'e "baba" dediği belirtilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in olduğu iddia edilirken, soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Güney'in istismar edildiği belirtilen genç kadına, "Hamile kal, hayatını yaşa" diye akıl verdiği öne sürüldü. Güney'in ayrıca genç kadına, "Kafana takma, ayda bir anca çağırır seni. Artık hayatın değişecek" dediği iddia edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında, CHP'li Muhittin Böcek hakkındaki dosyaya giren müşteki-mağdur ifadelerinden yeni iddialar yansıdı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni iddialar ortaya çıktı. (AA)Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni iddialar ortaya çıktı. (AA)

BÖCEK SORUŞTURMASINDA YENİ AYRINTILAR

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre soruşturmanın son operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, dosyada 11 genç kadının beyanının bulunduğu belirtildi. İfadelerde, Böcek'e yönelik yaşı küçük kişilerle ilişki ve grup ilişki iddiaları da yer aldı.

Bir müşteki, kardeşiyle birlikte Konyaaltı'ndaki bir eve götürüldüklerini, burada Böcek'in de bulunduğu grup ilişki yaşandığını ve dans ettikleri sırada üzerlerine yaklaşık 3 bin dolar takıldığını öne sürdü. Dosyadaki ayrı bir müşteki beyanında ise olayların başladığı dönemde 17 yaşında olduğu iddia edildi.

Genç kadınların çeşitli vaatlerle yönlendirildiği ve istismar edildiği iddia edildi. (AA)Genç kadınların çeşitli vaatlerle yönlendirildiği ve istismar edildiği iddia edildi. (AA)

FUHUŞ ÇARKININ BAŞI BÖCEK'E "BABA" DİYEN TUĞÇE GÜNEY İDDİASI

Fuhuş çarkını organize eden isim ise Antalya Büyükşehir Belediyesinden çıktı. İtirafçı, Muhittin Böcek'e "Baba" diye hitap eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in ismini verdi.

Tuğçe Güney (Sabah)Tuğçe Güney (Sabah)

"BİZ DANS EDERKEN 3 BİN DOLAR PARA TAKILDI"

"Bize bu işi Tuğçe Güney'in organize ettiğini söylediler" diyen mağdur kız şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve kardeşim Alvina, Konyaaltı'ndaki evde Muhittin Böcek'le grup olarak ilişkiye girdik. Biz oryantal kıyafetle dans ederken üzerimize yaklaşık 3.000 dolar para takıldı. Ekstra ödeme almadık."

Tuğçe Güney (Sabah)Tuğçe Güney (Sabah)

BÖCEK: 16 YAŞINDA GÖRÜNÜYORSUN! ÇOCUK GİBİ OLMAN HOŞUMA GİTTİ

Böcek'in 17 yaşındaki çocuğa ilişki öncesi "Sen kaç yaşındasın, 16 yaşında gibi görünüyorsun, çocuk gibi olman hoşuma gitti" dediği ve estetik yaptırmasını engellediği iddia edildi.

Tuğçe Güney (Sabah)Tuğçe Güney (Sabah)

"HAMİLE KAL HAYATINI YAŞA"

CHP'li Böcek'in fuhuş ağına hizmet eden isimlerin istismar edilen genç kadına "Hamile kal hayatını yaşa" diye akıl verdiği öne sürüldü.

"SENİ YURT DIŞINA GÖNDERİR"

Genç kadına, "Kafana takma, ayda bir anca çağırır seni. Artık hayatın değişecek. Hatta hamile kalmaya çalış, seni yurt dışına gönderir, Melek hamile kaldı hayatı değişti" dendiği ifade edildi.

Dosyada yer alan ʺHamile kal, hayatını yaşaʺ şeklindeki sözler soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. (AA)Dosyada yer alan ʺHamile kal, hayatını yaşaʺ şeklindeki sözler soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. (AA)

"HAMİLE KALDI, HAYATI DEĞİŞTİ" DENİLEN MELEK KİM?

"Hamile kaldı, hayatını yaşadı" denilen ismin ise Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde sevgilisi olduğu öne sürülen Melek Kurukama olduğu belirtiliyor.

Böcek'in Kurukama'yı özel üniversitedeki eğitiminden sonra belediyede memur yaptığı, Audi A4 marka lüks otomobil, ev ve Rolex hediye ettiği ortaya çıkmıştı. Kurukama verdiği ifadede Böcek'le aralarındaki ilişkiyi doğrulamıştı.

Böcek keşke 16 yaşında olsan diyorduBöcek keşke 16 yaşında olsan diyordu "BÖCEK KEŞKE 16 YAŞINDA OLSAN" DİYORDU
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