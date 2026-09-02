Edirne Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! CHP'li Meclis Üyesi Engin Yağcılar tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar, "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Yağcılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılığın soruşturma dosyasına göre müteahhitlik yapan Nazmi Özçelik, 23 Ağustos 2026 tarihinde kolluk ekiplerine başvurarak imar ruhsatı süreciyle ilgili kendisinden rüşvet istendiğini söyleyerek şikayette bulundu.

Özçelik'in beyanına göre Yağcılar, 17 Ağustos 2026 tarihinde kendisini arayarak imar komisyonu başkanı olduğunu ve gerekli ruhsat onayını çıkarabileceğini söyledi. Aynı gün Edirne Adliyesi önündeki bir kafede yapılan görüşmede Yağcılar'ın kendisinden 200 bin euro talep ettiğini ve parayı Bulgaristan'da almak istediğini söyledi. Bunun üzerine soruşturma kapsamında "iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçla izleme" kararı alındı.