Okullarda yeni dönem başlıyor! İşte eğitimde 3 aşamalı yol haritası

Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yayımladığı video mesajla öğretmenler ve okul yöneticilerine seslenen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemin stratejik çerçevesini milli birlik, oyun temelli öğrenme ve bilinçli teknoloji kullanımı olmak üzere 3 temel ayak üzerine kurduklarını söyledi.

Yeni dönemin en önemli odak noktalarından birinin oyun olacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocukların öğrenme süreçlerinde oyuna daha geniş yer açacaklarını duyurdu. Bakan Tekin, geleneksel çocuk oyunlarının her sene olduğu gibi okul bahçelerine taşınarak akran ilişkilerini, paylaşma bilincini ve kültürel aktarımı güçlendireceğini vurguladı. Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre Bakan Tekin, "Bu yıl üzerinde özellikle duracağımız başlıklardan birisi de oyun olacak. 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması çerçevesinde oyuna, çocuklarımızın öğrenme ve gelişim süreçlerinde daha geniş bir yer açacağız" dedi.

OKULLARDA EKSTRA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanırken okullardaki huzur ve güven ortamına özel önem verdiklerini anlatan Tekin, "Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz. Bu noktada öğretmenlere de önemli bir vazife düşüyor. Öğretmenlerin öğrencilerdeki küçük davranış değişikliklerini fark etmesi de büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"HERKES SAYGILI OLMALI"

Bakan Yusuf Tekin, Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden olacağını söyledi. Toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmenin en kalıcı zeminini eğitim olarak belirlediklerinin altını çizen Tekin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u da bu bakımdan son derece anlamlı buluyoruz. Her evladımız kendisini bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görmesini, arkadaşının kimliğine, inancına, ailesine ve özel hayatına hürmet etmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.