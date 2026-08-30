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Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın

Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Hatay depreminde evini kaybederek İstanbul’a dönen esnaf Adil Umur’dan 3 milyon lira ve açtığı kafeden yüzde 25 pay istendiği iddiasına yer verildi. İddianameye giren ses kaydının 2 saat 35 dakika 50 saniye olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, depremzede esnaf Adil Umur'un rüşvet şikâyetine yer verildi.

İddianameye göre Hatay depreminde evini kaybederek Bayrampaşa'ya dönen Umur'a ilçede kafe açması için yardımcı olunacağı söylendi. Umur, daha sonra kaçak yapının yıkılacağı tehdidiyle kendisinden 3 milyon lira ve kafeden yüzde 25 pay istendiğini öne sürdü.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın - 1

İDDİANAMEDE 78 ŞÜPHELİ YER ALDI

İddianamede Bayrampaşa Belediyesinde rüşvet, irtikâp, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık suçlarının işlendiği iddialarına yer verildi.

Dosyada 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur ve 78 şüpheli bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu ve belediye kaynaklarını şahsi zenginleşme amacıyla kullandığı ileri sürüldü.

Hasan Mutlu hakkında 37 ayrı suç eylemi nedeniyle 311 yıldan 818 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın - 2

DEPREMDE EVİNİ KAYBETTİ, BAYRAMPAŞA'YA DÖNDÜ

İddianamedeki bilgilere göre Adil Umur, Kasım 2022'de Hatay'a göç etti. Umur, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evinin yıkılmasının ardından yeniden Bayrampaşa'ya döndü.

Hayata tutunmak isteyen depremzede esnaf, Forum İstanbul AVM önündeki atıl alana kafe açmak istedi.

Umur, Eylül 2024'te Belediye Meclis Üyesi Saki Teker ile birlikte Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret etti.

İddianameye göre Umur'a yardımcı olunacağı söylendi. Hasan Mutlu, depremzede esnafı imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı'ya yönlendirdi.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın - 3

"SEN İNŞAATA BAŞLA, BİZ HALLEDERİZ"

İddianamede, ruhsat işlemlerini soran Adil Umur'a Bilgehan Yağcı'nın, "Sen inşaata başla, resmî prosedürleri biz arkadan hallederiz." dediği ileri sürüldü.

Bu yönlendirme üzerine Umur'un 1 Ocak 2025'te inşaata başladığı belirtildi.

İddianamede, inşaat sırasında ortaya çıkan molozların belediye araçlarıyla taşındığı bilgisine yer verildi.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın - 4

"HASAN MUTLU'NUN TALİMATI VAR"

Zabıta Müdürü Dilber Sarıtaş'ın, zabıta merkezine yaklaşık 300 metre mesafedeki yapıyı fark ederek durumu bildirdiği belirtildi.

İddianameye göre Bilgehan Yağcı, "Hasan Mutlu'nun talimatı var, şimdilik işlem yapmayın." diyerek yapının mühürlenmesini engelledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden şikâyetlerin gelmesinin ardından Şubat-Mart 2025 döneminde belediye iştiraki BAYPA üzerinden alt kiralama yapılmak istendiği ileri sürüldü.

Söz konusu ihalenin daha sonra Hasan Mutlu'nun talimatıyla iptal edildiği iddia edildi.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın - 5

"YIKIM FALAN OLMAYACAK"

Bayrampaşa Belediye Encümeni, 17 Nisan 2025'te yapıyı "sahibi bilinmeyen yapı" olarak göstererek yıkım kararı aldı.

İddianamede Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Özen'in Adil Umur'a, "Bu sadece prosedür, dostlar alışverişte görsün diye aldık, yıkım falan olmayacak." dediği aktarıldı.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın - 6

"BU KAFEDEN 5 MİLYON LİRA ALDI" İDDİASI

Şüpheli Servet Aydın, ifadesinde nişanlısı Özlem Tut'un kendisine, "Hasan Mutlu bu kafeden 5 milyon lira aldı ve buraya gizli ortak oldu." dediğini söyledi.

İddianamede, BTK'den alınan HTS baz istasyonu raporlarının dosyadaki görüşmelerle birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Rüşvet iddialarına ilişkin kayıtların sosyal medyaya yansımasının ardından kafenin belediye ekiplerince yıkıldığı ifade edildi.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın - 7

"BİZİM ORADA 3 MİLYONUMUZ VAR"

Tutuklanan Bilgehan Yağcı'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifadede, Hasan Mutlu'nun bir toplantıda, "Bizim orada 3 milyonumuz var." dediğini öne sürdüğü belirtildi.

Yağcı, söz konusu paranın Hasan Mutlu tarafından şahsı adına istendiğini iddia etti.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın - 8

AİLE VE YAKINLAR ÜZERİNDEN PARA AKLAMA İDDİASI

İddianamede Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun, rüşvetten elde edildiği ileri sürülen paraları ağabeyinin gayriresmî ortağı olduğu şirketler üzerinden akladığı iddia edildi.

Hasan Mutlu'nun sevgilisi ve "kasası" olduğu ileri sürülen Çağla Konat'ın kardeşi Oğulcan Konat'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 yakının belediyede işe yerleştirildiği öne sürüldü.

Bu kişilere Audi ve BMW Z4 marka araçların tahsis edildiği belirtildi.

Çağla Konat'ın kuzeni Enes Kansız'ın Özel Kalem vekili yapıldığı, Hasan Mutlu'nun ise Konat'ı Bayrampaşa Planlama Ajansının başına geçirmek istediği ileri sürüldü.

İddianamede, Mutlu'nun eşinin durumu öğrenmesinin ardından bu karardan vazgeçtiği iddia edildi.

2 SAAT 35 DAKİKA 50 SANİYELİK SES KAYDI

Adil Umur ve Belediye Meclis Üyesi Saki Teker'in, 26 Nisan 2025 gecesi Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı'nın evine gittiği belirtildi.

İddianameye göre Umur, görüşmeyi cep telefonuyla 2 saat 35 dakika 50 saniye boyunca kesintisiz kaydetti.

Ses kaydında Bilgehan Yağcı'nın, kafenin mühürlenmemesi ve yasal sorunların çözülmesi karşılığında 3 milyon lira nakit para ile kafeden yüzde 25 oranında gayriresmî ortaklık talep ettiği ileri sürüldü.

İddianamede, para ve ortaklık payının belediyeye değil, doğrudan Hasan Mutlu'ya verilmesinin istendiği iddiasına yer verildi.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın - 9

OTOPARKTA 10 MİLYON 980 BİN LİRALIK KAMU ZARARI

İddianamede Necmettin Erbakan Millet Bahçesi'nin altındaki otoparka ilişkin tespitler de yer aldı.

Aylık gelir kapasitesinin 320 bin lira olduğu belirtilen otoparkın ihalesiz şekilde belediye iştiraki BAYTAŞ'a, oradan da Belediye Meclis Üyesi Ersin Bilal'in kayınbiraderi Altan Yangel'e aylık 15 bin lira karşılığında kiralandığı ileri sürüldü.

Bilirkişi raporunda kamunun toplam zararının 10 milyon 980 bin lira olduğu belirtildi.

İddianamede ayrıca Hasan Mutlu'nun, "Her ay Ersin Bilal'e 50 bin lira para atacaksın." talimatı verdiği iddiasına yer verildi.

Bayrampaşa Belediyesi iddianamesi hazırBayrampaşa Belediyesi iddianamesi hazır BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ İDDİANAMESİ HAZIR

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