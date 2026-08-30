"BU KAFEDEN 5 MİLYON LİRA ALDI" İDDİASI Şüpheli Servet Aydın, ifadesinde nişanlısı Özlem Tut'un kendisine, "Hasan Mutlu bu kafeden 5 milyon lira aldı ve buraya gizli ortak oldu." dediğini söyledi. İddianamede, BTK'den alınan HTS baz istasyonu raporlarının dosyadaki görüşmelerle birlikte değerlendirildiği belirtildi. Rüşvet iddialarına ilişkin kayıtların sosyal medyaya yansımasının ardından kafenin belediye ekiplerince yıkıldığı ifade edildi.

"BİZİM ORADA 3 MİLYONUMUZ VAR" Tutuklanan Bilgehan Yağcı'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ifadede, Hasan Mutlu'nun bir toplantıda, "Bizim orada 3 milyonumuz var." dediğini öne sürdüğü belirtildi. Yağcı, söz konusu paranın Hasan Mutlu tarafından şahsı adına istendiğini iddia etti.

AİLE VE YAKINLAR ÜZERİNDEN PARA AKLAMA İDDİASI İddianamede Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun, rüşvetten elde edildiği ileri sürülen paraları ağabeyinin gayriresmî ortağı olduğu şirketler üzerinden akladığı iddia edildi. Hasan Mutlu'nun sevgilisi ve "kasası" olduğu ileri sürülen Çağla Konat'ın kardeşi Oğulcan Konat'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 yakının belediyede işe yerleştirildiği öne sürüldü. Bu kişilere Audi ve BMW Z4 marka araçların tahsis edildiği belirtildi. Çağla Konat'ın kuzeni Enes Kansız'ın Özel Kalem vekili yapıldığı, Hasan Mutlu'nun ise Konat'ı Bayrampaşa Planlama Ajansının başına geçirmek istediği ileri sürüldü. İddianamede, Mutlu'nun eşinin durumu öğrenmesinin ardından bu karardan vazgeçtiği iddia edildi. 2 SAAT 35 DAKİKA 50 SANİYELİK SES KAYDI Adil Umur ve Belediye Meclis Üyesi Saki Teker'in, 26 Nisan 2025 gecesi Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı'nın evine gittiği belirtildi. İddianameye göre Umur, görüşmeyi cep telefonuyla 2 saat 35 dakika 50 saniye boyunca kesintisiz kaydetti. Ses kaydında Bilgehan Yağcı'nın, kafenin mühürlenmemesi ve yasal sorunların çözülmesi karşılığında 3 milyon lira nakit para ile kafeden yüzde 25 oranında gayriresmî ortaklık talep ettiği ileri sürüldü. İddianamede, para ve ortaklık payının belediyeye değil, doğrudan Hasan Mutlu'ya verilmesinin istendiği iddiasına yer verildi.