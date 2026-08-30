Bayrampaşa Belediyesi iddianamesinde depremzede esnafa rüşvet kıskacı iddiası: Her ay 50 bin lira para atacaksın
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Hatay depreminde evini kaybederek İstanbul’a dönen esnaf Adil Umur’dan 3 milyon lira ve açtığı kafeden yüzde 25 pay istendiği iddiasına yer verildi. İddianameye giren ses kaydının 2 saat 35 dakika 50 saniye olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, depremzede esnaf Adil Umur'un rüşvet şikâyetine yer verildi.
İddianameye göre Hatay depreminde evini kaybederek Bayrampaşa'ya dönen Umur'a ilçede kafe açması için yardımcı olunacağı söylendi. Umur, daha sonra kaçak yapının yıkılacağı tehdidiyle kendisinden 3 milyon lira ve kafeden yüzde 25 pay istendiğini öne sürdü.
İDDİANAMEDE 78 ŞÜPHELİ YER ALDI
İddianamede Bayrampaşa Belediyesinde rüşvet, irtikâp, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık suçlarının işlendiği iddialarına yer verildi.
Dosyada 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur ve 78 şüpheli bulunduğu belirtildi.
İddianamede, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu ve belediye kaynaklarını şahsi zenginleşme amacıyla kullandığı ileri sürüldü.
Hasan Mutlu hakkında 37 ayrı suç eylemi nedeniyle 311 yıldan 818 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
DEPREMDE EVİNİ KAYBETTİ, BAYRAMPAŞA'YA DÖNDÜ
İddianamedeki bilgilere göre Adil Umur, Kasım 2022'de Hatay'a göç etti. Umur, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evinin yıkılmasının ardından yeniden Bayrampaşa'ya döndü.
Hayata tutunmak isteyen depremzede esnaf, Forum İstanbul AVM önündeki atıl alana kafe açmak istedi.
Umur, Eylül 2024'te Belediye Meclis Üyesi Saki Teker ile birlikte Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret etti.
İddianameye göre Umur'a yardımcı olunacağı söylendi. Hasan Mutlu, depremzede esnafı imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Yağcı'ya yönlendirdi.