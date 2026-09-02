Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Yıl Açılış Programı'nda net mesajlar verdi. Bakan Gürlek, "Her türlü yolsuzluk iddiaları ele alınmalı. Hiçbir dini yapılanmaya ya da sosyal projeye karşı değiliz. Milletimizin güvenini zedeleyenlere karşı mücadele ediyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adli Yıl Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yargı hizmetlerinin daha etkin ve hızlı hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, adalet sistemine ilişkin yeni dönemin hedeflerini anlattı.

Gürlek, yargının günlük işleyişinin artırılacağını ve yargı hizmetlerinin daha etkin işleyeceğini belirterek, aydınlatılmayan dosyaların da değerlendirildiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek, konuşmasında dini yapılanmalar ve sosyal projelere ilişkin de mesaj verdi. Gürlek, "Her türlü yolsuzluk iddiaları ele alınmalı. Hiçbir dini yapılanmaya ya da sosyal projeye karşı değiliz. Milletimizin güvenini zedeleyenlere karşı mücadele ediyoruz." dedi.

Provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeni dönemin "adaletin yüzyılı" olmasını hedeflediklerini söyledi.

"VATANDAŞIN ADALETE DAHA HIZLI ULAŞTIĞI BİR TÜRKİYE HEDEFLİYORUZ"

Gürlek, yargılamaların makul sürede sonuçlanması ve hukuki güvenliğin artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Gürlek, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz. Vatandaşın adalete daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı ve hukuki güvenliğin arttığı bir Türkiye hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.