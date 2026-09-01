Erhürman: "Batık gemi 550 metre derinlikte tespit edildi"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Deniz yüzeyinde kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Şu an itibarıyla 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Çalışmalar gece de devam edecek" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşmak üzere çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kayıp yolcuların ailelerinin bekleyişi sürerken, arama çalışmalarının seyri hakkında önemli açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Şu an itibarıyla 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi" ifadelerini kullandı. Bölgedeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Erhürman, "Çok hassas yürütülen bir çalışma olduğu için yavaş ilerliyor. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor" sözleriyle sürecin zorluğuna dikkat çekti.



ROBOTİK TEKNOLOJİ İLE DERİNLERE İNİLİYOR



Denizin metrelerce altında yürütülen operasyonun detaylarını paylaşan Erhürman, dalgıçların belirli bir derinlikten sonrasına inmesinin imkansız olduğunu belirterek, "Robotik teknolojiyle aşağıya inme çalışması başladı. Bu derinlikte çalışma yapmak hiç kolay bir iş değil ancak bu teknoloji hamdolsun gemimizde mevcut" şeklinde konuştu. Tufan Erhürman, bölgedeki akıntıların çalışmaları zorlaştırdığını ancak ekiplerin kararlılıkla devam ettiğini aktardı.



GECE DE ARAMA YAPILACAK



Arama kurtarma faaliyetlerinin kapsamının yarından itibaren daha da genişletileceğini müjdeleyen Erhürman, "Yarın sabah itibarıyla ikinci gemimiz de burada olacak ve çalışmalara destek verecek. Geminin gece görüş imkanı da bulunduğu için çalışmalar gece dahil aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı. Deniz yüzeyindeki tarama faaliyetlerinin de eş zamanlı olarak devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, "Deniz yüzeyindeki çalışma bırakılmış değil, her iki koldan operasyon sürdürülüyor" sözleriyle çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.