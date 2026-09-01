Erhürman: "550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi"

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na sefer yaparken batan Filo Jet gemisinde kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. TCG Işın'ın da katıldığı operasyonda, 550 metre derinlikte gemi olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, zorlu şartlar nedeniyle çalışmaların yavaş ilerlediğini belirtirken, ikinci gemi Alemdar'ın da bölgeye gelmesiyle aramaların gece boyunca sürdürüleceğini açıkladı.