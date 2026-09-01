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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Eski bakan İdris Naim Şahin ifade vermek üzere adliyede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Eski bakan İdris Naim Şahin ifade vermek üzere adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Alihan KurişAlihan Kuriş

HİLMİ TUNA KURİŞ'İN YAKALANDIĞI ARAÇ ŞAHİN'E TAHSİSLİYDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu belirlendi.

34 SL 313 plakalı araçta Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalandığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edilmişti.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim ŞahinEski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin

ŞAHİN'İN BİLGİSİNE BAŞVURULACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasındaki araç kullanımı ve olayla ilgili gelişmeler kapsamında İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracağı öğrenildi.

Şahin'in adına tahsisli araçların kullanımı ve soruşturma kapsamındaki tespitlerle ilgili bilgi vereceği belirtildi.

Hilmi Tuna KurişHilmi Tuna Kuriş

TAHSİSLİ DİĞER ARAÇLAR DA İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında yapılan geriye dönük incelemelerde İdris Naim Şahin adına tahsisli iki araçla ilgili de tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililerin söz konusu araçların kimler tarafından ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen araçŞahin adına tahsisli olduğu belirlenen araç

ARAÇLA İLGİLİ BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılığın, tutuklanan Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanılan araçla ilgili detayları ve bağlantıları araştırdığı belirtildi.

SORUŞTURMADA 81 TUTUKLAMA

Öte yandan soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklandı, 10'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ankara AdliyesiAnkara Adliyesi

Şüphelilerden 2'sinin kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari durumdaki 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirkete ve 4 derneğe el konulduğu, bu şirketlere kayyum atandığı bildirildi.

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