Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Eski bakan İdris Naim Şahin ifade vermek üzere adliyede
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.
HİLMİ TUNA KURİŞ'İN YAKALANDIĞI ARAÇ ŞAHİN'E TAHSİSLİYDİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in yakalandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu belirlendi.
34 SL 313 plakalı araçta Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yakalandığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edilmişti.
ŞAHİN'İN BİLGİSİNE BAŞVURULACAK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasındaki araç kullanımı ve olayla ilgili gelişmeler kapsamında İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuracağı öğrenildi.
Şahin'in adına tahsisli araçların kullanımı ve soruşturma kapsamındaki tespitlerle ilgili bilgi vereceği belirtildi.