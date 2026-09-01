Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Eski bakan İdris Naim Şahin ifade vermek üzere adliyede

Hilmi Tuna Kuriş

TAHSİSLİ DİĞER ARAÇLAR DA İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında yapılan geriye dönük incelemelerde İdris Naim Şahin adına tahsisli iki araçla ilgili de tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililerin söz konusu araçların kimler tarafından ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.