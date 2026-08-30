Muhalefette "yeni parti" çatlağı! Mansur Yavaş'tan bekle-gör stratejisi mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Yeni Parti”ye geçiş iddiaları yeniden gündemde. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki dengelere dikkat çekerek böyle bir adım atmayacağını belirtirken, gazeteci Dr. Murat Özer, Yavaş’ın siyasi tabloyu izlediğini ve kararını “Yeni Parti”nin geleceğine göre verebileceğini savundu. Özer, “Maksimum 6 ay sonra Yeni Parti’ye gitmiş olan pek çok kişinin koşar adım CHP’ye geleceğini görebiliriz” dedi.