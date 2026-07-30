Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son ihale ilanıyla, Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi'nde bulunan 100 bin metrekareyi aşan ticaret alanı imarlı arsa satış listesine eklendi. Başkentin en değerli bölgelerinden birinde yer alan 130379 ada 1 parsel numaralı 100 bin 451 metrekarelik taşınmaz için 3 milyar 65 milyon lira muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılacak firmaların yatırması gereken geçici teminat tutarı ise 91 milyon 950 bin lira olarak açıklandı.

İlana göre taşınmaz, "Ticaret Alanı" imarına sahip bulunuyor. Sabah Gazetesi'nden Tolga Özlü'nün haberine göre, satış 13 Ağustos günü Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek. Satış şartnamesine göre alıcı, bedelin yüzde 50'sini peşin ödeyecek, kalan kısmı ise kanuni faiziyle birlikte üç eşit taksitte yatırabilecek. Tapu harçları ile ihale ve sözleşmeye ilişkin tüm resmi giderler de alıcı tarafından karşılanacak.