CHP’de kritik kurultay düğümü! Mansur Yavaş’a ağır baskı iddiası | Ankara kulisleri hareketlendi

CHP’de kurultay tartışmaları ve parti içindeki güç mücadelesine ilişkin kulisler siyaset gündemini hareketlendirmeye devam ediyor. Hukukçu Av. Mehmet Yılmazer, Ankara’dan gelen bilgiler ışığında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, Mansur Yavaş’a yönelik parti içinden baskı yapıldığı iddialarından olası soruşturma dosyalarına kadar birçok başlıkta çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ankara kulislerinde hareketlilik devam ederken, Hukukçu Av. Mehmet Yılmazer A Haber ekranlarında CHP'deki liderlik tartışmaları, Mansur Yavaş'a yönelik baskı iddiaları ve TMMOB'un siyasi tutumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. CHP KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA: ÖZEL CEPHESİNDE MANSUR YAVAŞ'A AĞIR BASKI İDDİASI "SİYASİ TAVIR ALMAYI ÖNCELEYEN BİR YAPI" CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Ankara'daki meslek odalarının geçmişteki tutumlarına da değinen Hukukçu Av. Mehmet Yılmazer, özellikle imar projeleri konusunda açılan davalara dikkat çekti. Yılmazer, "Mimarlar ve Mühendisler Odası yerelde, özellikle Ankara'da yapılan imar çalışmalarını her defasında dava konusu yapan bir yapı oldu. Oda olmaktan çok siyasi tavır almayı önceleyen bir yapıları var. Bu nedenle yaşananlara şaşırmıyorum" ifadelerini kullandı. Yılmazer, söz konusu yapıların teknik ve mesleki faaliyetlerden ziyade siyasi reflekslerle hareket ettiğini öne sürerek, son dönemde yaşanan gelişmelerin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Hukukçu Av. Mehmet Yılmazer A Haber ekranlarında CHP'deki liderlik tartışmaları sonrası Ankara kulislerinde Mansur Yavaş'a yönelik baskı iddialarına ilişkin konuştu (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) ÖZEL CEPHESİNDEN MANSUR YAVAŞ'A AĞIR BASKI İDDİASI CHP'de gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da dikkat çekici kulis bilgileri paylaşan Yılmazer, parti yönetiminin Yavaş üzerinde ciddi bir baskı kurduğu yönünde duyumlar aldığını söyledi. Yılmazer, "Özgür Özel ve ekibinin, Mansur Yavaş'ın kendi yanlarında yer alması için çok ağır baskı uyguladığını duyuyorum. Bu konuda sahadan gelen bilgiler oldukça net" sözleriyle parti içindeki gerilime işaret etti. Ankara kulislerinde konuşulanların sıradan siyasi temasların ötesine geçtiğini belirten Yılmazer, yaşanan sürecin CHP içerisindeki güç mücadelesinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. "YARIN ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA OLDUĞUNU AÇIKLAYABİLİR" CHP Gençlik Kolları'na yakın bazı sosyal medya hesaplarının Mansur Yavaş'ı açıklama yapmaya zorladığı yönündeki değerlendirmeleri de yorumlayan Yılmazer, baskının giderek arttığını savundu. Yılmazer, "Mansur Yavaş üzerinde ağır bir baskı var. Hatta yarın Özgür Özel'in yanında olduğuna dair bir açıklama yaparken görebiliriz. Bu yönde ciddi bilgiler geliyor" şeklinde konuştu. Bu açıklama, CHP'de yarın yaşanabilecek gelişmelere ilişkin beklentileri daha da artırırken, siyasi kulislerde gözler Mansur Yavaş'tan gelebilecek olası açıklamalara çevrildi. KILIÇDAROĞLU-YAVAŞ ARASINDA "ÖZEL" GÖRÜŞME OLUR MU? Ankara siyaset kulislerinde yalnızca Özgür Özel cephesi değil, Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş arasında olası bir temas ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Yılmazer, "Önceki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ile diyaloğunun sürdüğü biliniyor. Ancak bugün bana ulaşan bilgiler, yarın Özgür Özel'in yanında olduğuna dair bir açıklama yapabileceği yönünde" ifadelerini kullandı. Bu değerlendirme, CHP içerisindeki dengelerin hangi yönde şekilleneceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü ortaya koydu.

Ankara siyaset kulislerinde yalnızca Özgür Özel cephesi değil, Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş arasında olası bir temas ihtimali de gündemdeki yerini koruyor (Fotoğraf -ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) ANKARA İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE NELER OLACAK? CHP'de yaşanacak kritik gelişmeler öncesinde Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlenmesi beklenen etkinlikler de dikkatle takip ediliyor. Yılmazer, "Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak miting nedeniyle yarın yaşanacak gelişmeler merak konusu olacak. Ayrıca Mansur Yavaş ile il başkanlığının ne kadar paralel çalıştığı da son yıllarda ayrı bir tartışma konusu" sözleriyle değerlendirmede bulundu. Başkentte siyasi tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleştirilecek organizasyonların, parti içindeki güç dengeleri açısından önemli mesajlar vermesi bekleniyor. "ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ PABUCUN PAHALI OLDUĞUNUN FARKINDA" CHP yönetiminin önümüzdeki süreçte atacağı adımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmazer, parti yönetiminin karşı karşıya olduğu risklerin farkında olduğunu söyledi. Yılmazer, "Bana göre Özgür Özel ve ekibi pabucun pahalı olduğunun farkında. Yeni parti kurmama ve CHP içinde kalma tercihleri de bunun göstergesi. Eğer yarından sonra bekledikleri sinerjiyi oluşturamazlarsa, hukuki süreçler nedeniyle dengeler değişebilir" ifadelerini kullandı. Bu sözler, CHP içerisindeki mücadelenin yalnızca siyasi değil aynı zamanda hukuki boyutlarıyla da şekillenebileceğine yönelik yorumları beraberinde getirdi. "MEŞRU ZEMİNİN DIŞINDAKİ MUHALEFET UZUN ÖMÜRLÜ OLMAZ" Ankara siyasetinde meşruiyet ve hukuki zeminin belirleyici olduğuna vurgu yapan Yılmazer, siyasi hareketlerin uzun vadede hukukla uyumlu bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Yılmazer, "Ankara'da siyaset güç nerede toparlanırsa oraya yönelir. Hukuken meşru kabul edilen zeminin dışında sürdürülecek bir muhalefet hareketinin uzun ömürlü olması zor. Böyle bir süreç CHP'den çok Özgür Özel'i yıpratır" şeklinde konuştu. Bu değerlendirme, CHP'de yaşanan iç tartışmaların parti yönetimi üzerindeki etkilerine yönelik önemli bir uyarı olarak yorumlandı.