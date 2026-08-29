Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Dumlupınar Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti. Bahçeli, mesajında “Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 30 Ağustos 1922'nin Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm-kalım mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. 30 Ağustos 1922'nin, iki asrı aşan geri çekilme döneminin tersine çevrildiği gün olduğunu ifade eden Bahçeli, düşman karşısında giderek geriye çekilen sınırların bu kez Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğünü kaydetti. Bahçeli, Dumlupınar'da verilen kararın öneminin yalnızca birkaç günlük bir muharebenin sınırları içinde değerlendirilemeyeceğini, bunun için Türk milletinin iki asrı aşan mücadele tarihine bakılması gerektiğini belirtti. KARLOFÇA'DAN SEVR'E UZANAN MÜCADELE Bahçeli, 1699 Karlofça Antlaşması'yla başlayan toprak kayıplarının 93 Harbi'nin ağır sonuçlarıyla derinleştiğini, Balkan Harpleri'nde Rumeli'den koparılan yüz binlerin acısının Trablusgarp'tan Kafkasya'ya, Çanakkale'den Filistin'e uzanan cephelerde yaşanan insan ve vatan kayıplarıyla birleştiğini ifade etti. Mondros Ateşkes Antlaşması'yla ordunun dağıtılmak, Sevr Antlaşması'yla vatanın parçalanmak ve İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine kadar girilmek istendiğini belirten Bahçeli, bu süreçte meselenin kaybedilen toprakların hesabından çıkarak elde kalan son vatanda hür yaşayıp yaşanamayacağı meselesine dönüştüğünü söyledi. Bahçeli, İstiklal Harbi'nin askeri gücünün de genç, yaşlı ve kadınların katıldığı topyekûn milli seferberlik ruhuyla bu anlayış etrafında güçlendiğini belirtti.