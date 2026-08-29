Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Dumlupınar Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti. Bahçeli, mesajında “Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir” ifadelerini kullandı.
Bahçeli, 30 Ağustos 1922'nin Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm-kalım mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
30 Ağustos 1922'nin, iki asrı aşan geri çekilme döneminin tersine çevrildiği gün olduğunu ifade eden Bahçeli, düşman karşısında giderek geriye çekilen sınırların bu kez Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğünü kaydetti.
Bahçeli, Dumlupınar'da verilen kararın öneminin yalnızca birkaç günlük bir muharebenin sınırları içinde değerlendirilemeyeceğini, bunun için Türk milletinin iki asrı aşan mücadele tarihine bakılması gerektiğini belirtti.
KARLOFÇA'DAN SEVR'E UZANAN MÜCADELE
Bahçeli, 1699 Karlofça Antlaşması'yla başlayan toprak kayıplarının 93 Harbi'nin ağır sonuçlarıyla derinleştiğini, Balkan Harpleri'nde Rumeli'den koparılan yüz binlerin acısının Trablusgarp'tan Kafkasya'ya, Çanakkale'den Filistin'e uzanan cephelerde yaşanan insan ve vatan kayıplarıyla birleştiğini ifade etti.
Mondros Ateşkes Antlaşması'yla ordunun dağıtılmak, Sevr Antlaşması'yla vatanın parçalanmak ve İzmir'in işgaliyle Anadolu'nun kalbine kadar girilmek istendiğini belirten Bahçeli, bu süreçte meselenin kaybedilen toprakların hesabından çıkarak elde kalan son vatanda hür yaşayıp yaşanamayacağı meselesine dönüştüğünü söyledi.
Bahçeli, İstiklal Harbi'nin askeri gücünün de genç, yaşlı ve kadınların katıldığı topyekûn milli seferberlik ruhuyla bu anlayış etrafında güçlendiğini belirtti.
"ANADOLU'NUN İTİRAZI ANKARA'DA DEVLET İRADESİNE DÖNÜŞTÜ"
Mütareke hükümlerinin arkasına saklanan işgal kuvvetlerinin limanlara, kışlalara, demiryollarına ve şehirlere müdahale ettiğini belirten Bahçeli, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yükselen itirazın Samsun'dan Havza'ya, Amasya'dan Erzurum ve Sivas'a uzanan mücadeleyle ortak bir istikamete kavuştuğunu ifade etti.
Bahçeli, bu mücadelenin nihayet Ankara'da devlet iradesine dönüştüğünü kaydetti.
SAKARYA'DA KIRILAN TAARRUZ, KOCATEPE'DE BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ
Bahçeli, İnönü'de yeniden toparlanan Türk ordusunun Kütahya-Eskişehir muharebelerinin ardından Sakarya'nın doğusuna çekildiğini ancak iradesinden hiçbir şey kaybetmediğini belirtti.
Ankara'nın ufkunda düşman top seslerinin duyulduğu günlerde Türk milletinin, bir tarafında izmihlal, diğer tarafında istiklal ve milli beka bulunan bir mücadele sürecinden geçtiğini ifade etti.
Sakarya Meydan Muharebesi'nde 22 gün ve gece boyunca tutulan hattın, Yunan taarruzunun gücünü kırdığını belirten Bahçeli, Türk milletinin istikbalinin yeniden istiklal yönünde ilerlediğini kaydetti.
Bahçeli, ordunun eksiklerinin tamamlandığını, milletin sınırlı imkanlarının aynı hedef doğrultusunda seferber edildiğini ve nihai zafer için uygun zamanın beklendiğini belirtti.
"26 AĞUSTOS SABAHINDA BEKLEYİŞ SONA ERDİ"
Bahçeli, 26 Ağustos sabahında Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz'a ilişkin değerlendirmesinde, Türk topçusunun saldırının başladığını ilan ettiğini ifade etti.
Afyon hattının parçalandığını ve Türk ordusunun dört gün boyunca düşmanın yollarını adım adım kapatarak Dumlupınar'daki nihai hesaplaşmanın çemberini oluşturduğunu belirtti.
Bahçeli, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'ın iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüştüğünü ifade etti.
"EMPERYALİST HESAPLARIN PİYONLARI TARUMAR EDİLDİ"
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki Türk ordusunun piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin sürati ve Mehmetçiğin mücadelesiyle zafer kazandığını belirten Bahçeli, Dumlupınar'da Karlofça'dan Balkan Harplerine kadar biriken acıların, Mondros'un sonuçlarının ve Sevr'in planlarının karşılığının verildiğini söyledi.
Bahçeli, Türk ordusunun zaferin ardından durmadığını ve 9 Eylül'de İzmir'e ulaştığını belirterek, Anadolu'ya giren işgal kuvvetlerinin başladıkları yerde denize döküldüğünü ifade etti.
"BU VATAN ÜZERİNDE SON SÖZ TÜRK MİLLETİNİNDİR"
Bahçeli, Kocatepe'de alınan kararın, Dumlupınar'da verilen hükmün ve İzmir'de ulaşılan sonucun kendisi açısından açık olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:
"Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir!"
Bahçeli mesajının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne katılan silah arkadaşlarını, Türkiye topraklarını canları ve kanlarıyla vatan yapan şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.
Bahçeli, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" ifadeleriyle mesajını tamamladı.