İstanbul’da 30 Ağustos trafik düzenlemesi: Vatan Caddesi ve yan yollar iki yönlü kapanacak, alternatif güzergahlar belli oldu
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İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında uygulanacak trafik tedbirleri açıklandı. Fatih’teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile cadde üzerindeki yan yollar saat 07.00’den tören programı tamamlanana kadar iki yönlü trafiğe kapalı olacak. Sürücüler beş alternatif güzergaha yönlendirilecek.
Zafer Bayramı kutlamaları için 30 Ağustos Pazar günü Vatan Caddesi'nde tören ve tören geçişi düzenlenecek. İstanbul Valiliği, organizasyon süresince hem ana arterde hem de bağlantılı yan yollarda araç geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. İşte alternatif güzergahlar…
VATAN CADDESİ İKİ YÖNLÜ KAPANACAK
Trafik düzenlemesi saat 07.00'de başlayacak ve program tamamlanana kadar devam edecek. Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi bölümü, her iki istikamette araç trafiğine kapatılacak. Bulvar üzerindeki yan yollar da uygulama kapsamında kullanılamayacak.
SÜRÜCÜLER İÇİN 5 ALTERNATİF ROTA
Vatan Caddesi ve çevresindeki kapanmalar nedeniyle sürücüler şu güzergahlara yönlendirilecek:
- Atatürk Bulvarı
- D-100 kara yolu
- O-3 Hal Yolu
- Fevzipaşa Caddesi
- Turgut Özal Millet Caddesi
Trafik akışı, Zafer Bayramı tören programının sona ermesinin ardından yeniden normale dönecek.