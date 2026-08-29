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İstanbul’da 30 Ağustos trafik düzenlemesi: Vatan Caddesi ve yan yollar iki yönlü kapanacak, alternatif güzergahlar belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da 30 Ağustos trafik düzenlemesi: Vatan Caddesi ve yan yollar iki yönlü kapanacak, alternatif güzergahlar belli oldu

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında uygulanacak trafik tedbirleri açıklandı. Fatih’teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile cadde üzerindeki yan yollar saat 07.00’den tören programı tamamlanana kadar iki yönlü trafiğe kapalı olacak. Sürücüler beş alternatif güzergaha yönlendirilecek.

Zafer Bayramı kutlamaları için 30 Ağustos Pazar günü Vatan Caddesi'nde tören ve tören geçişi düzenlenecek. İstanbul Valiliği, organizasyon süresince hem ana arterde hem de bağlantılı yan yollarda araç geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. İşte alternatif güzergahlar…

Vatan Caddesi ve bulvar üzerindeki yan yollar, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni nedeniyle iki yönlü trafiğe kapanacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, İstanbul Valiliği ve AA)Vatan Caddesi ve bulvar üzerindeki yan yollar, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni nedeniyle iki yönlü trafiğe kapanacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, İstanbul Valiliği ve AA)

VATAN CADDESİ İKİ YÖNLÜ KAPANACAK

Trafik düzenlemesi saat 07.00'de başlayacak ve program tamamlanana kadar devam edecek. Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi bölümü, her iki istikamette araç trafiğine kapatılacak. Bulvar üzerindeki yan yollar da uygulama kapsamında kullanılamayacak.

Trafik düzenlemesi saat 07.00’de başlayacak ve program bitimine kadar sürecek.Trafik düzenlemesi saat 07.00’de başlayacak ve program bitimine kadar sürecek.

SÜRÜCÜLER İÇİN 5 ALTERNATİF ROTA

Vatan Caddesi ve çevresindeki kapanmalar nedeniyle sürücüler şu güzergahlara yönlendirilecek:

  • Atatürk Bulvarı
  • D-100 kara yolu
  • O-3 Hal Yolu
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Turgut Özal Millet Caddesi

Trafik akışı, Zafer Bayramı tören programının sona ermesinin ardından yeniden normale dönecek.

Sürücüler Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi’ni kullanabilecek.Sürücüler Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi’ni kullanabilecek.

30 AĞUSTOS İSTANBUL TRAFİK TABLOSU

Trafiğe kapanacak yollar
Alternatif güzergahlar
Kapanma saati
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bulvar üzerindeki yan yollar, her iki istikamet
Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi
07.00'den program bitimine kadar

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