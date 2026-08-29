Zafer Bayramı kutlamaları için 30 Ağustos Pazar günü Vatan Caddesi'nde tören ve tören geçişi düzenlenecek. İstanbul Valiliği, organizasyon süresince hem ana arterde hem de bağlantılı yan yollarda araç geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi. İşte alternatif güzergahlar…

Vatan Caddesi ve bulvar üzerindeki yan yollar, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni nedeniyle iki yönlü trafiğe kapanacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, İstanbul Valiliği ve AA)

VATAN CADDESİ İKİ YÖNLÜ KAPANACAK

Trafik düzenlemesi saat 07.00'de başlayacak ve program tamamlanana kadar devam edecek. Adnan Menderes Bulvarı'nın Vatan Caddesi bölümü, her iki istikamette araç trafiğine kapatılacak. Bulvar üzerindeki yan yollar da uygulama kapsamında kullanılamayacak.