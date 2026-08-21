MHP lideri Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçin

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşı sert uyarılarda bulundu. Bahçeli, İsrail yönetiminin Türkiye'yi kışkırtmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin sabrını sınamaktan ve milli güvenlik alanlarımıza müdahale teşebbüslerinden vazgeçilmelidir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsrail yönetiminin Orta Doğu'daki yayılmacı siyaseti ve Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konulardaki provokatif adımlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Tel Aviv yönetimine çok sert mesajlar gönderen Bahçeli, İsrail'in bölgedeki kaos ikliminden beslendiğini vurguladı.

MHP lideri Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

(İsrail) Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin millî güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir.

Terörsüz Türkiye'de alınan mesafe, terörsüz bölge yolunda yaşanan olumlu gelişmeler kaos ve çatışma ikliminden beslenen İsrail'in dengelerini sarsmış, oyunlarını bozmuştur. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür.

İsrail, mevcut yönetim eliyle yalnızca bölge için değil, bütün insanlık için bir tehdit kaynağı hâline gelmiştir.

Dünya Barış Konseyinden mülhem geçici bir ABD, Rusya, Çin ve AB'den oluşan Ortadoğu Barış Koalisyonu/Konseyi oluşturulmalı, süratle bölgede istikrar sağlanması hedeflenmelidir.

Türkiye tarafından bölgesel güvenlik anlayışına yön veren ilkeleri ortaya koyan, barış ve huzur iklimini merkeze alan "Ankara Deklarasyonu" ilan edilmelidir.