Ahlat'ta Cumhur Zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli ile Devlet Bey Konağı'nda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta bulunan Erdoğan ve Bahçeli UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geldi.