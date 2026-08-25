Ahlat'ta Cumhur Zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli ile Devlet Bey Konağı'nda görüştü
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Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Devlet Bey Konağı'nda bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta bulunan Erdoğan ve Bahçeli UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından ecdat ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
DEVLET BEY KONAĞI'NDA GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan kabristan ziyareti sonrası MHP lideri Bahçeli ile Devlet Bey Konağı'nda bir araya geldi.