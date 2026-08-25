Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü, Bitlis’in Ahlat ilçesinde büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen anma etkinlikleri için binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Millet Bahçesine akın etti. AFAD’ın çocuklara özel afet farkındalık parkuru, İletişim Başkanlığı stantları ve 72 yaşındaki Alparslan sevdalısı Hasan Keskin'in renkli görüntüleri etkinliğe damga vurdu.
Ahlat'ta 1071 Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikler öncesinde vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren Millet Bahçesine gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla program alanında yerlerini almaya başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen program, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanında başladı. Erdoğan'ın programın ardından Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.
Ahlat'ta program öncesi güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların Millet Bahçesindeki yoğunluğu da giderek artıyor. İlçede Malazgirt Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla tarihi güne tanıklık etmenin heyecanı yaşanıyor.
MALAZGİRT'TE ÇOCUKLAR AFAD'IN AFET FARKINDALIK ALANINDA BİLİNÇLENİYOR
Malazgirt Zaferinin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında AFAD tarafından çocuklara yönelik afet farkındalık ve deneyim alanı hazırlandı.
Çocukların hem eğlenerek hem de uygulamalı olarak afetlere karşı bilinçlenmesini amaçlayan alanda, çeşitli eğitim ve deneyim parkurları oluşturuldu.
AFAD ekipleri tarafından hazırlanan alanda çocuklara öncelikle kask, yelek, dizlik, dirseklik, gözlük ve telsiz kullanımı öğretildi. Çocuklar daha sonra güvenli ev, kontrollü enkaz, boru labirenti ve tırmanma parkurunda çeşitli uygulamalara katıldı.