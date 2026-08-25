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Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü, Bitlis’in Ahlat ilçesinde büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen anma etkinlikleri için binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Millet Bahçesine akın etti. AFAD’ın çocuklara özel afet farkındalık parkuru, İletişim Başkanlığı stantları ve 72 yaşındaki Alparslan sevdalısı Hasan Keskin'in renkli görüntüleri etkinliğe damga vurdu.

Ahlat'ta 1071 Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikler öncesinde vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren Millet Bahçesine gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla program alanında yerlerini almaya başladı.

MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 955. YILINDA GÖZLER AHLAT'TA! BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLAR BEKLENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen program, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanında başladı. Erdoğan'ın programın ardından Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da - 1

Ahlat'ta program öncesi güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların Millet Bahçesindeki yoğunluğu da giderek artıyor. İlçede Malazgirt Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla tarihi güne tanıklık etmenin heyecanı yaşanıyor.

Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da - 2

MALAZGİRT'TE ÇOCUKLAR AFAD'IN AFET FARKINDALIK ALANINDA BİLİNÇLENİYOR

Malazgirt Zaferinin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında AFAD tarafından çocuklara yönelik afet farkındalık ve deneyim alanı hazırlandı.

Çocukların hem eğlenerek hem de uygulamalı olarak afetlere karşı bilinçlenmesini amaçlayan alanda, çeşitli eğitim ve deneyim parkurları oluşturuldu.
AFAD ekipleri tarafından hazırlanan alanda çocuklara öncelikle kask, yelek, dizlik, dirseklik, gözlük ve telsiz kullanımı öğretildi. Çocuklar daha sonra güvenli ev, kontrollü enkaz, boru labirenti ve tırmanma parkurunda çeşitli uygulamalara katıldı.

Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da - 3

AFAD ekipleri, 13 yaş altındaki çocukların eğitim sırasında korkutulmamasına özen göstererek karanlık, siren, patlama ve ağır yaralanma gibi korkutucu unsurlara yer vermedi. Eğitimlerin oyun, görev, ayıcık bulma ve telsiz haberleşmesi üzerinden gerçekleştirildi.

13 yaş altındaki çocukların eğitim sırasında korkutulmamasına özen gösterdiklerini söyleyen Afetlere Müdahale Şube Müdürü Vekili Metin Yıldız, "Muş Valimiz Avni Çakır'ın öncülüğünde, İl Müdürümüz Veysi Kaya'nın koordinasyonunda çocuklarımızın hem eğlenerek hem de uygulayarak öğrenebileceği bir afet farkındalık ve deneyim alanı hazırladık. Tunceli'den getirdiğimiz iki konteyneri, atıl ve hurda malzemeleri değerlendirerek hazırlık, güvenli ev ve kontrollü enkaz eğitim alanlarına dönüştürdük. Ayrıca koruge boru labirenti ve çocuk ölçeğinde yaklaşık 2 metrelik bir tırmanma parkuru oluşturduk. Başkanlığımız tarafından Ankara'dan görevlendirilen deprem simülasyon tırı da çalışmamıza dahil edildi. Çocuklarımıza öncelikle kask, yelek, dizlik, dirseklik, gözlük ve telsizlerini kullanmayı öğretiyoruz. Güvenli ev bölümünde sabitlenmeyen eşyaların tehlikelerini buluyor, kontrollü enkaz alanında güvenli mesafeden kayıp ayıcığın yerini belirleyerek telsizle merkeze bildiriyorlar. Boru labirentinde sakin ilerlemeyi ve takım hâlinde hareket etmeyi; tırmanma parkurunda ise ekipman kontrolünü, komut dinlemeyi ve gerektiğinde yardım istemeyi öğreniyorlar. 13 yaş altındaki çocuklarımızı kesinlikle korkutmuyoruz. Karanlık, siren, patlama ve ağır yaralanma gibi korkutucu görüntü ve anlatımlar kullanmıyoruz. Eğitimi oyun, görev, ayıcık bulma ve telsiz haberleşmesi üzerinden yürütüyoruz. Çocuklarımıza, "Kahramanlık tehlikeye girmek değil; tehlikeyi fark etmek, kendini korumak ve doğru kişiye haber vermektir" mesajını veriyoruz.

Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da - 4

TEMSİLİ SAVAŞ KIYAFETİYLE MALAZGİRT RUHUNU YAŞATIYOR

Denizli'nin Tavas ilçesinden Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen 72 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği temsili savaş kıyafeti ve elindeki savaş aletiyle Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Vatani görevini 1974'te Muş'un Malazgirt ilçesinde yapan Keskin, o yıldan sonra Sultan Alparslan'a duyduğu sevgiyi ve Malazgirt ruhunu yaşatmaya çalışıyor.

Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da - 5

Özel yaptırdığı temsili savaş kıyafetini giyerek illeri dolaşan Keskin, insanlara Malazgirt Zaferinin önemini, Sultan Alparslan'ı anlatıyor.

Bu yıl da şanlı zaferin 955. yıl dönümü kutlamaları için Ahlat'a gelen Keskin, üzerindeki savaş kıyafeti ve elindeki savaş aletiyle görenlerin ilgisini çekti.

Etkinliklerin yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesinde stantları dolaşan Keskin, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da - 6

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİNDE KATILIMCILARI BİLGİLENDİRDİ

Malazgirt Zaferinin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı standında ziyaretçiler bilgilendirildi.

Kutlama programının yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı standı kuruldu.

Stantta bulunan 2 dijital kiosk (dokunmatik ekranlı cihaz) üzerinden kutlamalara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Cihazlarda İletişim Başkanlığı tarafından Malazgirt Zaferi etkinliklerine özel hazırlanan bilgi yarışması ve okçuluk temalı oyun ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da - 7

Başkanlıkça bastırılan "Malazgirt Zaferi: Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği" adlı kitap da standa gelenlere hediye edildi.

Stantta bulunan ve 360 derece dönebilen fotoğraf çekim alanı da ziyaretçilerden ilgi gördü. Oluşturulan alanda fotoğraf çekilen vatandaşlar, etkinlik anılarını ölümsüzleştirme fırsatı buldu.

Stantta görevli İletişim Başkanlığı çalışanları, kurumun çalışmaları ve "Malazgirt Zaferi: Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği" adlı kitap hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

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