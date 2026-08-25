Ahlat'ta 955 yıllık gurur: Halk alana akın etti! Gözler Başkan Erdoğan'da

AFAD ekipleri, 13 yaş altındaki çocukların eğitim sırasında korkutulmamasına özen göstererek karanlık, siren, patlama ve ağır yaralanma gibi korkutucu unsurlara yer vermedi. Eğitimlerin oyun, görev, ayıcık bulma ve telsiz haberleşmesi üzerinden gerçekleştirildi.

13 yaş altındaki çocukların eğitim sırasında korkutulmamasına özen gösterdiklerini söyleyen Afetlere Müdahale Şube Müdürü Vekili Metin Yıldız, "Muş Valimiz Avni Çakır'ın öncülüğünde, İl Müdürümüz Veysi Kaya'nın koordinasyonunda çocuklarımızın hem eğlenerek hem de uygulayarak öğrenebileceği bir afet farkındalık ve deneyim alanı hazırladık. Tunceli'den getirdiğimiz iki konteyneri, atıl ve hurda malzemeleri değerlendirerek hazırlık, güvenli ev ve kontrollü enkaz eğitim alanlarına dönüştürdük. Ayrıca koruge boru labirenti ve çocuk ölçeğinde yaklaşık 2 metrelik bir tırmanma parkuru oluşturduk. Başkanlığımız tarafından Ankara'dan görevlendirilen deprem simülasyon tırı da çalışmamıza dahil edildi. Çocuklarımıza öncelikle kask, yelek, dizlik, dirseklik, gözlük ve telsizlerini kullanmayı öğretiyoruz. Güvenli ev bölümünde sabitlenmeyen eşyaların tehlikelerini buluyor, kontrollü enkaz alanında güvenli mesafeden kayıp ayıcığın yerini belirleyerek telsizle merkeze bildiriyorlar. Boru labirentinde sakin ilerlemeyi ve takım hâlinde hareket etmeyi; tırmanma parkurunda ise ekipman kontrolünü, komut dinlemeyi ve gerektiğinde yardım istemeyi öğreniyorlar. 13 yaş altındaki çocuklarımızı kesinlikle korkutmuyoruz. Karanlık, siren, patlama ve ağır yaralanma gibi korkutucu görüntü ve anlatımlar kullanmıyoruz. Eğitimi oyun, görev, ayıcık bulma ve telsiz haberleşmesi üzerinden yürütüyoruz. Çocuklarımıza, "Kahramanlık tehlikeye girmek değil; tehlikeyi fark etmek, kendini korumak ve doğru kişiye haber vermektir" mesajını veriyoruz.