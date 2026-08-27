AK Parti'de 4 ile yeni atama! İl başkanları belli oldu
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirdi. Buna göre Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak göreve getirildi.
AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi.
AK Parti Teşkilat Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle dört ilin yeni il başkanlarının belirlendiği bildirildi.
Açıklamaya göre Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak atandı.
DÖRT İL İÇİN YENİ GÖREVLENDİRME
AK Parti Teşkilat Başkanlığının açıklamasında, eski il başkanlarına bugüne kadar yaptıkları özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür edildi.
Açıklamada, yeni görevlendirilen il başkanlarına da görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.