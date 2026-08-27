AK Parti'de 4 ile yeni atama! İl başkanları belli oldu

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar il başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirdi. Buna göre Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak göreve getirildi.