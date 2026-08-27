İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! 14 Eylül’de ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi trafik için kapsamlı önlem planı hazırlandı. Okulların açılacağı 14 Eylül’de toplu ulaşım 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. Binlerce personel sahada görev yapacak, trafik kameralarla yakından da izlenecek ve okul servisleri denetlenecek.
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kent trafiğini rahatlatmak için alınacak önlemler belli oldu. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezinin ağustos ayı toplantısında, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı.
İLK GÜN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz kullanılabilecek.
Uygulamayla birlikte özellikle öğrencilerin ve velilerin okullara ulaşımının kolaylaştırılması, sabah saatlerinde yaşanabilecek araç yoğunluğunun da azaltılması hedefleniyor.
OKUL SERVİSLERİNE YAKIN TAKİP
Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okul servisleri de denetimlerin odağında olacak. İstanbul genelinde 808 farklı noktada çalışma yürütülecek.
Bu noktalarda toplam 1.496 ekip ve 3.151 personel görev yapacak. Özellikle okul servislerine yönelik kontroller gerçekleştirilecek. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmesi için okul çevreleri ve servis güzergahları da takip edilecek.