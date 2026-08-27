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İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! 14 Eylül’de ulaşım ücretsiz olacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! 14 Eylül’de ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi trafik için kapsamlı önlem planı hazırlandı. Okulların açılacağı 14 Eylül’de toplu ulaşım 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. Binlerce personel sahada görev yapacak, trafik kameralarla yakından da izlenecek ve okul servisleri denetlenecek.

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kent trafiğini rahatlatmak için alınacak önlemler belli oldu. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezinin ağustos ayı toplantısında, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı.

İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! 14 Eylül’de ulaşım ücretsiz olacak - 1

İLK GÜN TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü, bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları 06.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz kullanılabilecek.

Uygulamayla birlikte özellikle öğrencilerin ve velilerin okullara ulaşımının kolaylaştırılması, sabah saatlerinde yaşanabilecek araç yoğunluğunun da azaltılması hedefleniyor.

İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! 14 Eylül’de ulaşım ücretsiz olacak - 2

OKUL SERVİSLERİNE YAKIN TAKİP

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okul servisleri de denetimlerin odağında olacak. İstanbul genelinde 808 farklı noktada çalışma yürütülecek.

Bu noktalarda toplam 1.496 ekip ve 3.151 personel görev yapacak. Özellikle okul servislerine yönelik kontroller gerçekleştirilecek. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmesi için okul çevreleri ve servis güzergahları da takip edilecek.

İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! 14 Eylül’de ulaşım ücretsiz olacak - 3

TRAFİK YOĞUNLUĞU KAMERALARLA İZLENECEK

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte sabah ve öğle saatlerinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı trafik ekipleri de hazır tutulacak. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda kullanılmak üzere 8 çekici görev yapacak. Maddi hasarlı kazalara hızlı müdahale edilebilmesi için ise 33 çekici hazır bekletilecek.

Okul güzergahlarında 30 Yerinde Çözüm Aracı ile 60 personel görev alacak. Bu ekipler, ulaşımda yaşanabilecek sorunlara sahada müdahale edecek.

İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! 14 Eylül’de ulaşım ücretsiz olacak - 4

OKUL AÇILIŞ HAFTASINDA ŞANTİYE ÇALIŞMASI YAPILMAYACAK

Trafiğin daha da sıkışmaması için okul çevreleri ve güzergahlarındaki çalışmalar da sınırlandırılacak. Okulların açıldığı hafta şantiyelerde çalışma yapılmayacak.

Halen devam eden çalışmaların ise eğitim öğretim yılı başlamadan önce tamamlanması planlanıyor. Böylece özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı güzergahlarda ek trafik yükü oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

64 TRAFİK IŞIĞINDA ÇOCUK SESİ KULLANILACAK

Alınan önlemler yalnızca trafik akışını rahatlatmaya yönelik olmayacak. Çocukların trafikte daha dikkatli olması ve trafik kurallarına yönelik farkındalığının artırılması için de farklı bir uygulama hayata geçirilecek.

Bu kapsamda okul çevrelerinde bulunan 64 trafik ışığında çocuk sesi kullanılacak. Uygulamayla özellikle öğrencilerin bulunduğu bölgelerde trafik farkındalığının artırılması hedefleniyor.

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