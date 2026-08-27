İstanbul’da milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! 14 Eylül’de ulaşım ücretsiz olacak

TRAFİK YOĞUNLUĞU KAMERALARLA İZLENECEK

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte sabah ve öğle saatlerinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı trafik ekipleri de hazır tutulacak. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda kullanılmak üzere 8 çekici görev yapacak. Maddi hasarlı kazalara hızlı müdahale edilebilmesi için ise 33 çekici hazır bekletilecek.

Okul güzergahlarında 30 Yerinde Çözüm Aracı ile 60 personel görev alacak. Bu ekipler, ulaşımda yaşanabilecek sorunlara sahada müdahale edecek.