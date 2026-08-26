Narin dosyasını hedef alan "Şeytantepe" belgeseline soruşturma!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT’ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında “Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor.

SORUŞTURMA HEDEF ALINDI

Belgeselde soruşturmanın daha ilk aşamadan itibaren Güran ailesini hedef aldığı öne sürülürken, soruşturma dosyasındaki kronoloji farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Dosyada soruşturmanın 21 Ağustos 2024'te "kayıp çocuk" vakası olarak başladığı, aile bireylerinin çelişkili beyanları ve diğer tespitlerin ardından cinayet şüphesinin güçlendiği belirtiliyor.

"NEVZAT KORUNDU" İDDİASINA DOSYADAN YANIT Belgeselde "Nevzat Bahtiyar'ın korunduğu" öne sürülürken, yargı sürecindeki gelişmeler bu iddiayla çelişen bir tablo ortaya koyuyor. Savcılık Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 29 Aralık 2025'te daha önce verilen hükmü bozdu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda Bahtiyar, nitelikli kasten öldürmeye yardım etme suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PSA BULGUSU DA GEREKÇELİ KARARDA YER ALDI

Belgeselde tartışılan PSA bulgusu da gerekçeli kararda ayrıntılı biçimde ele alındı. Laboratuvar incelemelerinde PSA tespit edilirken sperm hücresine rastlanmadığı, PSA'nın meni yanında idrarda da bulunabileceğinin raporlara yansıdığı belirtildi.

Adli Tıp değerlendirmesinde ise Narin'in uzun süre su altında kalması ve çürüme süreci nedeniyle cinsel istismara ilişkin kesin bir tespit yapılamadığı aktarıldı.

BAZ RAPORU İÇİN "UYDURMA" İDDİASI

Daraltılmış baz raporuna ilişkin iddialar da soruşturma dosyasındaki teknik çalışmalarla karşılaştırılıyor. Gerekçeli kararda, farklı tarihlerde ve farklı operatörlerle saha ölçümleri yapıldığı, en az 20 farklı bazdan sinyal alındığı ve HTS verileriyle baz geçişlerinin birlikte değerlendirildiği kaydediliyor.

ALTERNATİF UZMAN GÖRÜŞLERİ DOSYAYA GİRDİ

Belgeselde teknik eleştirilerin yargı sürecinde dışlandığı izlenimi verilirken, dosyada farklı uzman görüşlerinin de değerlendirildiği görülüyor.

Tuncay Beşikçi'nin uzman mütalaası ile Prof. Labudde'nin görüntü iyileştirme raporunun dosyaya girdiği ve gerekçeli kararda tartışıldığı belirtiliyor.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDA BELGESELDEKİ İDDİALAR VAR Başlatılan adli soruşturmayla birlikte "Şeytantepe" belgeselinde Narin Güran soruşturması ve kovuşturmasına ilişkin aktarılan iddiaların, dosyada yer alan somut verilerle ne ölçüde örtüştüğü de mercek altına alınmış oldu.

BELGESELDEKİ EN SORUNLU 10 İDDİA:

1. "Baştan aileyi suçladılar" deniliyor; hem iddianame hem mahkeme soruşturmanın kayıp çocuk vakası olarak başladığını tespit ediyor.

2. "Kimi buldularsa topladılar" deniliyor; Salim Güran hakkında işlem yapılmasından önce aracında Narin'e ait DNA tespit ediliyor.

3. "Nevzat'ı korudular" deniliyor; savcılık ağırlaştırılmış müebbet istiyor, Yargıtay daha hafif hükmü bozuyor, yeniden yargılayan mahkeme Nevzat'ı öldürmeye yardımdan 17 yıl hapse mahkûm ediyor.

4."Nevzat sadece cesedi attığını söylemeye zorlandı" deniliyor; dosya Nevzat'ın kolluk, savcılık ve mahkeme önünde defalarca değişen farklı anlatımlarını kaydediyor.

5."Gerçek fail bilinmiyor" denilirken aynı belgeselde Nevzat kesin biçimde "cinayetin faili" ilan ediliyor.

6."PSA'nın konuşulmasına izin verilmedi" deniliyor; PSA laboratuvarda inceleniyor, ATK

6."PSA'nın konuşulmasına izin verilmedi" deniliyor; PSA laboratuvarda inceleniyor, ATK tarafından değerlendiriliyor ve mahkeme gerekçesinde ayrıca tartışılıyor.

7."PSA kesin olarak cinsel birleşmeden kaynaklanan erkek sıvısıdır" deniliyor; gerekçeli karardaki bilimsel rapor sperm hücresi görülmediğini ve PSA'nın meni yanında idrarda da bulunduğunu belirtiyor.

8. Baz raporu masa başında uyduruldu" deniliyor; gerekçeli karar farklı gün, saat, operatör ve noktalarda yapılan saha ölçümlerini ve en az 20 farklı baz sinyalini ayrıntılı biçimde aktarıyor.

9."Eleştirel uzmanlar devre dışı bırakıldı" izlenimi veriliyor; Tuncay Beşikçi'nin uzman mütalaası ve Prof. Labudde'nin karşı raporu yargı dosyasına giriyor ve gerekçeli kararda tartışılıyor.

10."Yargıtay kararı aynen onadı" deniliyor; Nevzat yönünden Yargıtay 29 Aralık 2025'te önceki hükmü bozuyor ve yeniden yargılama yapılmasına yol açıyor.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada yargı sürecinin önemli aşamaları tamamlandı. İlk derece mahkemesi, istinaf ve Yargıtay incelemesinin ardından sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran hakkındaki mahkumiyet hükümleri onanırken, Nevzat Bahtiyar yönünden verilen karar bozuldu.

İLK DERECE MAHKEMESİ 3 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Ekim 2024 tarihli iddianamesiyle 4 sanık hakkında kamu davası açıldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 26-27-28 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan duruşmaların ardından anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ı iştirak halinde kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Nevzat Bahtiyar hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İSTİNAF BAŞVURULARI ESASTAN REDDEDİLDİ

İlk derece mahkemesi kararının taraflarca istinaf edilmesinin ardından dosya Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne taşındı.

Daire, 20 Mayıs 2025 tarihli kararıyla sanıklar hakkındaki istinaf başvurularının düzeltilerek esastan reddine karar verdi. Bazı hukuki nitelendirmelerde ve yargılama giderlerinde düzeltme yapılırken sonuç cezalar değiştirilmedi. Tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Karar, Daire Başkanı'nın muhalefetine karşı oy çokluğuyla alındı. Karşı oy gerekçesinde ise eksik inceleme bulunduğu ve özellikle Salim Güran'ın eyleminin niteliği ile Narin'in vajen sürüntüsündeki PSA bulgusuna ilişkin daha kapsamlı değerlendirme yapılması gerektiği savunuldu.

YARGITAY 3 SANIK HAKKINDAKİ CEZALARI ONADI

Dosyanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ndeki temyiz incelemesinde 29 Aralık 2025 tarihinde karar çıktı.

Yargıtay, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini, TCK'nın 82/1-f maddesinin eklenmesi suretiyle düzelterek onadı.

Böylece söz konusu üç sanık yönünden mahkumiyet hükümleri Yargıtay incelemesinden de geçmiş oldu.

NEVZAT BAHTİYAR'IN CEZASI NEDEN BOZULDU?

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Nevzat Bahtiyar hakkında verilen 4 yıl 6 aylık hapis cezasını ise bozdu.

Bozma kararında Bahtiyar'ın, Salim Güran'ın yanında bulunarak suç işleme kararını kuvvetlendirdiği ve eylemin ardından yardımda bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. Yargıtay, Bahtiyar'ın eyleminin "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu nedenle Bahtiyar yönünden yeniden yargılama yapılmasının önü açıldı.

YENİDEN YARGILANDI, 17 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bozma sonrası dosya yeniden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi ve 2026/33 esas numarasına kaydedildi.

6 Nisan 2026 tarihli duruşmada savcılık, Nevzat Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

16 Nisan 2026 tarihli duruşmada ise mahkeme, Bahtiyar'ın eylemini "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirerek 17 yıl hapis cezasına hükmetti.

DOSYANIN GEREKÇELİ KARARI BEKLENİYOR

Mahkemenin 16 Nisan 2026 tarihli kararının gerekçesinin yazım aşamasında olduğu bildirildi.

Böylece Narin Güran davasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkındaki mahkumiyet hükümleri Yargıtay tarafından onanırken, Nevzat Bahtiyar'ın hukuki durumu Yargıtay bozması sonrasında yeniden yapılan yargılama ile farklı bir suç vasfı üzerinden değerlendirildi ve 17 yıl hapis cezasına hükmedildi.