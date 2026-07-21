Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi

ÜÇ YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamenin değerlendirme bölümünde sanıkların kolluk görevlilerini görünce heyecanlı ve tedirgin hareketler sergiledikleri, araçta iki tabanca bulunması, Mehmet Bahtiyar'ın şoför koltuğunda ve araca hakim pozisyonda olması ile silahların araçta gözle görülebilecek yerde bulunmasının dikkate alındığı belirtildi.

Mehmet Bahtiyar'ın araçtaki silahlardan haberdar olmadığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, İbrahim Bahtiyar'ın silahların kendisine ait olduğu yönündeki beyanının ise amcasını kurtarma amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede İbrahim Bahtiyar ile Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.