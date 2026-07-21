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Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Narin Güran cinayetinde 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından adliye yakınında ruhsatsız silahlarla yakalanan oğlu İbrahim Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi 1

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti sanığı Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından ruhsatsız tabancalarla yakalanan oğlu İbrahim Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi 2

NEVZAT BAHTİYAR'A 17 YIL HAPİS CEZASI

Olay, 16 Nisan'da Diyarbakır Adliyesi'nin arkasında meydana geldi. Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili davada sanık Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi 3

MAHKEMEYE RUHSATSIZ SİLAHLA GELDİLER

Karar duruşmasına verilen arada taraf aileler adliyeden ayrıldı.

Bu sırada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki iki akrabasının bulunduğu araç şüphe üzerine Yunus Timleri tarafından durduruldu.

Araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemece ruhsatsız silah bulundurma suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi 4

"BİZİ TEHDİT ETTİLER" İDDİASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık İbrahim Bahtiyar ile tutuksuz sanık Mehmet Bahtiyar hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın duruşmasının görüldüğü 16 Nisan'da Diyarbakır Adliyesi'nin arkasında güvenlik önlemleri kapsamında kontroller yapıldığı belirtildi.

Park halindeki otomobilde bulunan sanıkların heyecanlı ve tedirgin hareketler sergilediği, araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen İbrahim Bahtiyar, Narin Güran'ın ailesinin olaydan sonra kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini ileri sürdü.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi 5

"HABERİM YOK" SAVUNMASI

Kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit eden Narin Güran'ın ağabeyi B.G. hakkında daha önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunduğunu belirten Bahtiyar, ölüm tehditleri nedeniyle tabancaları yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu bir kişiden satın aldığını, babasının duruşması günü de güvenlik amacıyla yanında bulundurduğunu söyledi.

Bahtiyar, amcası Mehmet Bahtiyar'ın araçta bulunan tabancalardan haberi olmadığını da savundu.

Mehmet Bahtiyar ise ifadesinde ağabeyi Nevzat Bahtiyar'ın duruşması için adliyeye geldiğini, duruşma sonrası ailesini köye götürmek amacıyla yeğenlerinin bulunduğu araca bindiğini, araçta silah bulunduğunu bilmediğini öne sürdü.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi 6

ÜÇ YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamenin değerlendirme bölümünde sanıkların kolluk görevlilerini görünce heyecanlı ve tedirgin hareketler sergiledikleri, araçta iki tabanca bulunması, Mehmet Bahtiyar'ın şoför koltuğunda ve araca hakim pozisyonda olması ile silahların araçta gözle görülebilecek yerde bulunmasının dikkate alındığı belirtildi.

Mehmet Bahtiyar'ın araçtaki silahlardan haberdar olmadığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, İbrahim Bahtiyar'ın silahların kendisine ait olduğu yönündeki beyanının ise amcasını kurtarma amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede İbrahim Bahtiyar ile Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve kardeşi için hapis talebi 7
Narin Güran davasında yeni gelişme NARİN GÜRAN DAVASINDA YENİ GELİŞME
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