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Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde yargı sürecinde kritik bir aşamaya gelindi. Başsavcılık, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar hakkında hazırladığı tebliğnamede cezanın onanmasını istedi. Bu kapsamda dosyaya ilişkin son değerlendirme Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapılacak.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar kararı 1

Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının hukuka uygun olduğu yönünde görüş bildirerek tebliğnamesini hazırladı.

Güran ailesinin avukatı ise "daraltılmış baz raporu"na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Yargıtay sürecindeki son gelişmeler ve tebliğnamenin ayrıntıları…

Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar kararı 2

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde cansız halde bulundu. Cinayete ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar kararı 3

Cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ise, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, anne, amca ve ağabey hakkında verilen cezaları onarken, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı yetersiz bularak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

17 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2026'da yeniden yargılanan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına hükmederken, karar temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar kararı 4

GÜRAN AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Sabah'ta yer alan habere göre, dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara ilişkin tebliğname hazırladığı belirtildi. Güran ailesinin avukatlarından Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar hakkında verilen 17 yıl hapis cezasının uygun olduğu yönünde görüş içeren tebliğnameyi hazırladığını ifade etti.

"NARİN'İN HAKKI İÇİN BU RAPOR DENETLENMELİDİR"
Avukat Demiroğlu, paylaşımında, "Tekrar ediyorum; dar baza itibar edilmesi, masum birileri için telafi edilemez bir yanılgıya sebep olabilir. Narin'in hakkı için bu rapor denetlenmelidir." ifadelerini kullandı. Mahkemenin verdiği cezanın onanması yönünde hazırlanan tebliğnamenin, değerlendirilmek üzere Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderileceği belirtildi.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar kararı 5

İŞTE O TEBLİĞNAME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca temyiz isteminin reddini gerektiren sebeplerin bulunmadığı görülmekle; CMK'nın 288, 289 ve 294/2. maddeleri gözetilerek yapılan temyiz incelemesinde, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye ve eylemin nitelendirilmesine göre, Cumhuriyet savcısının sanığın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, TCK'nın 37/1. maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğine..."

Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar kararı 6

Sanık müdafilerinin; sanık Nevzat Bahtiyar ile diğer sanık Salim Güran arasındaki olay öncesine ilişkin telefon görüşmesinin yanlış değerlendirildiğine, daraltılmış baz raporuna itibar edilerek hüküm kurulmasının hatalı olduğuna, sanığın suçun işlendiği zaman diliminde olay yerinde bulunmadığına, suça yardım etme suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığına, sanık hakkında TCK'nın ilgili maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine; mahkemenin aksi kanaatte olması hâlinde ise sanığın eyleminin TCK'nın 281. maddesi kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine...

Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar kararı 7

Katılan Arif Güran vekilinin; dosyada maddi gerçeğin şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılması gerekirken mahallinde keşif icra edilmeden ve cinsel istismar iddiasına ilişkin yeterli araştırma yapılmadan eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulduğuna, sanığın eyleminin çocuğa karşı kasten öldürme suçunu oluşturduğuna ve sanık hakkında TCK'nın 82/1-e maddesi gereğince ceza verilmesi gerektiğine; katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin ise sanığın müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiğine, sanığın kastının yoğunluğu ve güttüğü saik de gözetilerek en üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının yerinde görülmeyerek reddine, ancak katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı lehine vekâlet ücretine hükmedilmemesinin hukuka aykırı görüldüğünden, katılan Bakanlık vekilinin temyiz isteminin kabulüyle temyiz edilen hükmün CMK'nın 302. maddesi uyarınca bozulmasına; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hukuka aykırılığın CMK'nın 303/1-h maddesi gereğince düzeltilmesinin mümkün bulunması nedeniyle, katılan kurum lehine 65 bin TL vekâlet ücretine hükmedilmek suretiyle hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi talep olunur.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar kararı 8
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