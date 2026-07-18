Sanık müdafilerinin; sanık Nevzat Bahtiyar ile diğer sanık Salim Güran arasındaki olay öncesine ilişkin telefon görüşmesinin yanlış değerlendirildiğine, daraltılmış baz raporuna itibar edilerek hüküm kurulmasının hatalı olduğuna, sanığın suçun işlendiği zaman diliminde olay yerinde bulunmadığına, suça yardım etme suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığına, sanık hakkında TCK'nın ilgili maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine; mahkemenin aksi kanaatte olması hâlinde ise sanığın eyleminin TCK'nın 281. maddesi kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine...

Katılan Arif Güran vekilinin; dosyada maddi gerçeğin şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılması gerekirken mahallinde keşif icra edilmeden ve cinsel istismar iddiasına ilişkin yeterli araştırma yapılmadan eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulduğuna, sanığın eyleminin çocuğa karşı kasten öldürme suçunu oluşturduğuna ve sanık hakkında TCK'nın 82/1-e maddesi gereğince ceza verilmesi gerektiğine; katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin ise sanığın müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiğine, sanığın kastının yoğunluğu ve güttüğü saik de gözetilerek en üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının yerinde görülmeyerek reddine, ancak katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı lehine vekâlet ücretine hükmedilmemesinin hukuka aykırı görüldüğünden, katılan Bakanlık vekilinin temyiz isteminin kabulüyle temyiz edilen hükmün CMK'nın 302. maddesi uyarınca bozulmasına; yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hukuka aykırılığın CMK'nın 303/1-h maddesi gereğince düzeltilmesinin mümkün bulunması nedeniyle, katılan kurum lehine 65 bin TL vekâlet ücretine hükmedilmek suretiyle hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi talep olunur.