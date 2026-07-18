Türkiye'yi sarsan Narin Güran davasında yeni gelişme: Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar kararı
Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinde yargı sürecinde kritik bir aşamaya gelindi. Başsavcılık, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar hakkında hazırladığı tebliğnamede cezanın onanmasını istedi. Bu kapsamda dosyaya ilişkin son değerlendirme Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapılacak.
Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının hukuka uygun olduğu yönünde görüş bildirerek tebliğnamesini hazırladı.
Güran ailesinin avukatı ise "daraltılmış baz raporu"na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Yargıtay sürecindeki son gelişmeler ve tebliğnamenin ayrıntıları…
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde cansız halde bulundu. Cinayete ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ise, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, anne, amca ve ağabey hakkında verilen cezaları onarken, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı yetersiz bularak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
17 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2026'da yeniden yargılanan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına hükmederken, karar temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
GÜRAN AİLESİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Sabah'ta yer alan habere göre, dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara ilişkin tebliğname hazırladığı belirtildi. Güran ailesinin avukatlarından Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar hakkında verilen 17 yıl hapis cezasının uygun olduğu yönünde görüş içeren tebliğnameyi hazırladığını ifade etti.
"NARİN'İN HAKKI İÇİN BU RAPOR DENETLENMELİDİR"
Avukat Demiroğlu, paylaşımında, "Tekrar ediyorum; dar baza itibar edilmesi, masum birileri için telafi edilemez bir yanılgıya sebep olabilir. Narin'in hakkı için bu rapor denetlenmelidir." ifadelerini kullandı. Mahkemenin verdiği cezanın onanması yönünde hazırlanan tebliğnamenin, değerlendirilmek üzere Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderileceği belirtildi.
İŞTE O TEBLİĞNAME
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede şu ifadelere yer verildi:
"Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca temyiz isteminin reddini gerektiren sebeplerin bulunmadığı görülmekle; CMK'nın 288, 289 ve 294/2. maddeleri gözetilerek yapılan temyiz incelemesinde, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye ve eylemin nitelendirilmesine göre, Cumhuriyet savcısının sanığın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, TCK'nın 37/1. maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğine..."