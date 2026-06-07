Narin dosyasında yeni gerilim! Bahtiyar'ın yakınları birbirine girdi | Gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin de yer aldığı iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga sonrası gözaltına alınan 15 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün Çarıklı Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, yaşanan yeni gerilim kamuoyunun yakından takip ettiği Narin dosyasını bir kez daha gündeme taşıdı.
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle bağlantılı süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga ortalığı savaş alanına çevirdi.
ORTALIK KARIŞTI!
İddiaya göre, tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu M.B. ile yeğeni M.B.'nin de bulunduğu gruplar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin yanı sıra 3 kişi daha yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
POMPALI TÜFEK VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı çalışma başlatıldı. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yürütülen araştırmada kavgaya karıştıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda şüphelilere ait bir pompalı tüfek ile tüfeğe ait 19 fişek de ele geçirildi.
15 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 15 şüpheli hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, şüphelilerin tamamının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Narin Güran cinayetiyle ilgili süreç devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.