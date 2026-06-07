Narin dosyasında yeni gerilim! Bahtiyar'ın yakınları birbirine girdi | Gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin de yer aldığı iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga sonrası gözaltına alınan 15 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün Çarıklı Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, yaşanan yeni gerilim kamuoyunun yakından takip ettiği Narin dosyasını bir kez daha gündeme taşıdı.