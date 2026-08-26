CHP Parti Meclisi, önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenen ve CHP üyesi olmalarına rağmen Yeni Parti propagandası yaptığı belirtilen yaklaşık 49 ismi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

CHP'de disiplin süreci gündemi sarstı. Parti Meclisi, CHP üyesi olmalarına rağmen Yeni Parti propagandası yaptıkları belirtilen, aralarında önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenmiş isimlerin de bulunduğu yaklaşık 49 kişiyi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

PARTİ YÖNETİMİNDEN YENİ PARTİ DESTEKÇİLERİNE TEPKİ

CHP'de yeni Parti Krizi büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısında, CHP'den istifa etmeden Yeni Parti çalışmalarına destek verdikleri belirtilen aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve Gül Çiftçi'nin de bulunduğu 49 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, bazı isimlerin Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmemelerine rağmen Yeni Parti'yi desteklediklerini ve bu isimlerin yeni parti için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bu durumun Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde büyük bir tepkiyi de beraberinde getirdiğini vurgulayan Yeşiltaş, söz konusu isimlerle ilgili bir disiplin sürecinin başlatılmasının zaten beklendiğini ifade etti.

ARALARINDA ÜST DÜZEY İSİMLER DE VAR

Disiplin hamlesinin detaylarını paylaşan İlter Yeşiltaş, bugün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında aralarında Eski Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Eski Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Gül Çiftçi'nin de olduğu49 ismin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiklerini kaydetti.

"HEM CHP'DE KALIP HEM BAŞKA PARTİ İÇİN ÇALIŞAMAZSINIZ"

Sevk gerekçesine ilişkin daha önce yapılan açıklamalara dikkat çeken İlter Yeşiltaş, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın, "Hem bir siyasal partinin içinde olup hem de başka bir siyasal partinin propagandasını yapamazsınız. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisinde kalıp, CHP'den istifa etmeyip hem de yeni parti için çalışamazsınız" şeklindeki ifadelerini hatırlattı.

KILIÇDAROĞLU BAŞKANLIĞINDA KESİN İHRAÇ KARARI

Merkez Yönetim Kurulunda Yüksek Disiplin Kuruluna sevk konusunda bir karar çıkmasının beklendiğini belirten Yeşiltaş, bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Aylin Nazlıaka, Yalçın Karatepe ve Sevgi Kılıç'ın da aralarında olduğu 49 ismin kesin ihracının istendiğini bildirdi. Alınan MYK kararının kamuoyuyla paylaşıldığını ifade eden Yeşiltaş, sürecin bundan sonraki işleyişine dair bilgiler verdi.

İHRAÇ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Önümüzdeki haftalarda veya günlerde Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanarak MYK'nın bu kararını değerlendireceğini aktaran İlter Yeşiltaş, eğer bu isimler Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılmazlarsa ve istifa etmezlerse disiplin sürecinin işletileceğini ve bu kişilerin partiden ihraç edileceklerini sözlerine ekledi.

CHP'DE DİSİPLİN DEPREMİ

Kararın ardından CHP'li Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yarkadaş, CHP PM'nin YDK'ya sevk ettiği isimleri paylaştı.

İŞTE O İSİMLER

· Ali Abbas Ertürk

· Asiye Ergül

· Aylin Nazlı Aka

· Bahattin Bahadır Erdem

· Barış Övgün

· Bedirhan Berk Doğru

· Berk Kılıç

· Burcu Mazıcıoğlu

· Canan Taşer

· Cansel Çiftçi

· Ecevit Keleş

· Elif Leyla Gümüş

· Emine Uçak Erdoğan

· Güldem Atabay

· Hikmet Erbilgin

· İlhan Cihaner

· Kerim Rota

· Kübra Gökdemir

· Mahir Yüksel

· Melisa Uğraş

· Meryem Gül Çiftçi Binici

· Nazan Güneysu

· Ozan Işık

· Önder Kurnaz

· Polat Şaroğlu

· Selin Sayek Böke

· Sercan Çığgın

· Serkan Özcan

· Sevgi Kılıç

· Sinem Kırçiçek

· Tolga Sağ

· Turgay Özcan

· Uğurcan İrak

· Uygar Parçal

· Yalçın Karatepe

· Zeliha Aksaz Şahbaz

· Tuğçe Hilal Özkan

· Yankı Bağcıoğlu

· Baran Seyhan

· Emre Kartaloğlu

· Ozan Varal

· Emre Yılmaz

· Pınar Uzun Okakın

· Oya Ünlü Kızıl

· Deniz Çakır

· Remzi Kazmaz

· Oğuzhan Cenan

· Aysemin Gülmez

· Mesut Kırşanlı