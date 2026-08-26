Rojin'in ölümünde çarpıcı gelişme! Ölmeden önce ilaç mı verildi? | 2 gözaltı talebi

Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aile avukatı tarafından hazırlanan raporda, genç kızın vücudunda ameliyatlarda kullanılan kas gevşetici maddeler bulunduğu ve bu yolla felç edilerek öldürülmüş olabileceği öne sürüldü. Ayrıca Kabaiş’in telefonu üzerinden yürütülen incelemelerde şüpheli olarak değerlendirilen 2 kişi tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında gözaltı talebinde bulunuldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Kabaiş'in telefonu üzerinden yapılan incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldı. İncelemeler sonucunda 2 kişi şüpheli olarak tespit edildi.

Şüpheli olarak belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı talebinde bulunuldu. Soruşturmanın, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda sürdürüldüğü öğrenildi.

Rojin Kabaiş soruşturması derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Rojin'in ailesinin avukatından gelen bir iddia olayı çok daha farklı noktalara çevirdi.

VÜCUDUNDA TESPİT EDİLEN MADDELER

Van'dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Nazlı Timur, "Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Her geçen gün farklı gelişmeler yaşanıyor, çarpıcı gelişmeler yaşanıyor" dedi.

Soruşturmanın Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Timur, "Rojin Kabaiş'in avukatı bir rapor hazırladı ve bu raporda da az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Rojin Kabaiş'in vücudunda iki bulguya rastlandı. Bunları hemen söyleyelim; raporunda Rokuronyum, yani ameliyatlarda kullanılan kas gevşetici madde, bir de Ornidazol enfeksiyon tespit edildiği açıklandı" şeklinde konuştu.

"BAYILTILARAK VE FELÇ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

Avukatın bu maddelere ilişkin sarsıcı iddiasını dile getiren Nazlı Timur, "Abdurrahman Karabulut bu maddelerin Rojin'in ölümünden haftalar önce geçirdiği bir ameliyattan kalmış olmayacağını savunuyor. Bu bulgunun Rojin'in bayıltılarak ve solunum kasları felç edilerek öldürülmüş olabileceğini gösterdiğini iddia ediyor, ileri sürüyor" ifadelerini kullandı.

İddiaların henüz kesinleşmediğini belirten Timur, "Bunların kesinleşmesi için ise maddelerin vücuda ne zaman ve nasıl alındığının belirlenmesi ve araştırılması gerektiğini ifade etti" sözleriyle araştırmaların sürdüğünü vurguladı.

GİZEMLİ DNA ÖRNEKLERİ VE TELEFON ŞİFRESİ

Dosyadaki diğer önemli ayrıntılara da dikkat çeken Nazlı Timur, "Rojin Kabaiş'in vücudunda iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı. 600'den fazla kişiden DNA örnekleri alındı fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı" bilgisini paylaştı.

Soruşturmanın kilit noktalarından biri olan dijital incelemelere de değinen Timur, "Yine çok önemli noktalardan bir tanesi ise Rojin Kabaiş'in cep telefonu açılmamıştı. Adalet Bakanlığı'nın kurmuş olduğu baz ekibi çalışmalarına devam ediyor. Dosya detaylı olarak incelenmeye devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz, gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.