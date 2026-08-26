Başkan Erdoğan Malazgirt'te ne mesaj verecek? Terörsüz Türkiye ve Suriye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenecek Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak. Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada Terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmelere ilişkin önemli ve tarihi mesajlar vermesi bekleniyor.
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi, Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak tarihin seyrini değiştirdi.
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Şanlı zaferin 955. yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı ve Kabine üyeleri Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradan iç ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Ahlat'ı, Anadolu'daki Türk varlığının tapu senedi ve "Kubbetü'l-İslam" olarak nitelendiren Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasıyla bölgede yeni bir dönemin kapılarının açılacağını vurguladı. "Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir" diyen Erdoğan, İsrail'i "Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız var" sözleriyle uyardı.
ERDOĞAN MALAZGİRT'E DOĞRU YOLA ÇIKTI
Başkan Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikler sonrası Muş'un Malazgirt ilçesine geçti. Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulunacak.