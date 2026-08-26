Başkan Erdoğan Malazgirt'te ne mesaj verecek? Terörsüz Türkiye ve Suriye

YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK

Şanlı zaferin 955. yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı ve Kabine üyeleri Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, buradan iç ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Ahlat'ı, Anadolu'daki Türk varlığının tapu senedi ve "Kubbetü'l-İslam" olarak nitelendiren Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasıyla bölgede yeni bir dönemin kapılarının açılacağını vurguladı. "Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir" diyen Erdoğan, İsrail'i "Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız var" sözleriyle uyardı.