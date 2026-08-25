Ahlat'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde yoğun bir program gerçekleştirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçiş yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bulunduğu Ahlat'ta yoğun programını sürdürüyor. BAŞKAN ERDOĞAN İLE DEVLET BAHÇELİ AHLAT'TA GÖRÜŞTÜ! DEVLET BEY KONAĞI'NDA BULUŞMA MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Devlet Bey Konağı'nda bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. O anları takip eden A Haber muhabiri Yüksel Akalan, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bey'in konağından şu an itibarıyla ayrılıyor. Biraz önce bulunduğumuz alanda dakikalarca vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi, vatandaşlarla biraz sohbet etti ve an itibarıyla da bu noktadan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın programının oldukça yoğun olduğunu belirten Akalan, "Öncelikli olarak tören alanında bir hitabı olmuştu. Hitabının ardından ise Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti ve geçtiğimiz dakikalarda ise Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin konutunda birlikte kısa bir görüşme gerçekleştirdi" sözleriyle günün özetini aktardı.