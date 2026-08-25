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Ahlat'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ahlat'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde yoğun bir program gerçekleştirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçiş yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bulunduğu Ahlat'ta yoğun programını sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE DEVLET BAHÇELİ AHLAT'TA GÖRÜŞTÜ! DEVLET BEY KONAĞI'NDA BULUŞMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Devlet Bey Konağı'nda bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. O anları takip eden A Haber muhabiri Yüksel Akalan, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bey'in konağından şu an itibarıyla ayrılıyor. Biraz önce bulunduğumuz alanda dakikalarca vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi, vatandaşlarla biraz sohbet etti ve an itibarıyla da bu noktadan ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Ahlat'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi - 1

Erdoğan'ın programının oldukça yoğun olduğunu belirten Akalan, "Öncelikli olarak tören alanında bir hitabı olmuştu. Hitabının ardından ise Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti ve geçtiğimiz dakikalarda ise Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin konutunda birlikte kısa bir görüşme gerçekleştirdi" sözleriyle günün özetini aktardı.

Ahlat'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi - 2

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ: 7'DEN 70'E SEVGİ SELİ
Bölgedeki atmosferi tarif eden Akalan, "Ahlat'ta yoğun bir sevgi seli olduğunu söylemek mümkün. Güzergah üzerinde, yol kenarında vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Zaman zaman Başkan Erdoğan da aracını durdurarak vatandaşlarla hasbihal etme fırsatı buluyor" ifadelerini kullandı.

Ahlat'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi - 3

Özellikle çocukların ilgisine dikkat çeken Akalan, "7'den 70'e herkes Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ı görebilmek için bekliyor. Çocuklar makam aracının olduğu noktaya doğru akın ediyorlar. Onları mutlu etmek adına oyuncakların ve hediyelerin verildiğini de belirtelim" dedi.

Ahlat'ta koyu sohbet! Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi - 4

PROGRAM YARIN MALAZGİRT'TE SÜRECEK
Etkinliklerin devam edeceğini belirten Yüksel Akalan, "Program sadece Ahlat ile sınırlı değil. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yarın itibarıyla Malazgirt'te, Tarihi Milli Park'ta da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programları devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

Ahlat'ta Cumhur Zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli ile Devlet Bey Konağı'nda görüştü
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Ahlat'ta Cumhur Zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli ile Devlet Bey Konağı'nda görüştü
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