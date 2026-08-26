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AFAD duyurdu: Kayseri Pınarbaşı’nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kayseri Pınarbaşı’nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 26 Ağustos 2026 sabahı 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 09.53’te meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Kayseri'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Pınarbaşı merkezli sarsıntı, 26 Ağustos 2026'da saat 09.53.43'te kaydedildi. 4,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü 38.7505 kuzey enlemi ile 36.54183 doğu boylamı olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD duyurdu, Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD)AFAD duyurdu, Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD)

DEPREM 7 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ

Kayseri'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili resmi veriler AFAD tarafından paylaşıldı. İlk açıklamaya göre sarsıntının merkez üssü Pınarbaşı oldu. Depremin konumu Kayseri kent merkezine yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta kayıtlara geçti.

KAYSERİ'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
  • Büyüklük: 4.1 (Mw)
  • Yer: Pınarbaşı (Kayseri)
  • Tarih: 2026-08-26
  • Saat: 09:53:43
  • TSİ Enlem: 38.7505 N
  • Boylam: 36.54183 E
  • Derinlik: 7 km

Depremin merkezine en yakın yerleşim Aşağıborandere olarak açıklandı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Depremin merkezine en yakın yerleşim Aşağıborandere olarak açıklandı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN YERLEŞİMLER AÇIKLANDI

AFAD'ın harita verisinde depremin merkezinin Pınarbaşı çevresinde bulunduğu görüldü. Merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri arasında yaklaşık 4,19 kilometre mesafedeki Aşağıborandere ile 5,24 kilometre uzaklıktaki Yukarıborandere yer aldı. Yukarıkargagöz, Aşağıkargagöz ve Gebelek de deprem merkezine yakın yerleşimler arasında sıralandı.

Yukarıborandere, Yukarıkargagöz, Aşağıkargagöz ve Gebelek de AFAD haritasında Pınarbaşı merkezli sarsıntının çevresindeki noktalar arasında yer aldı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)Yukarıborandere, Yukarıkargagöz, Aşağıkargagöz ve Gebelek de AFAD haritasında Pınarbaşı merkezli sarsıntının çevresindeki noktalar arasında yer aldı. (Görsel: A Haber Foto Arşiv)

26 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2026-08-26 09:53:43 38.7505 36.54183 7.0 MW 4.1 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-08-26 09:42:20 38.41033 37.80333 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2026-08-26 09:41:55 38.2685 37.76533 11.55 ML 2.3 Akçadağ (Malatya)
2026-08-26 09:20:05 39.22367 28.13483 7.48 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-26 08:54:39 40.5075 29.30633 7.4 ML 1.2 Orhangazi (Bursa)
2026-08-26 08:32:23 39.25833 28.97283 11.48 ML 2.8 Simav (Kütahya)
2026-08-26 08:17:41 39.23833 28.96467 10.38 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2026-08-26 08:08:43 37.15817 28.4365 7.0 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2026-08-26 07:51:44 40.82567 31.7025 7.01 ML 1.3 Merkez (Bolu)
2026-08-26 07:32:18 38.74433 39.14567 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2026-08-26 07:13:12 39.66967 38.80017 6.91 ML 1.6 Kemah (Erzincan)
2026-08-26 05:56:48 38.14283 38.53867 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2026-08-26 05:17:26 39.21983 28.10833 10.88 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

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