AFAD duyurdu: Kayseri Pınarbaşı’nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kayseri'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Pınarbaşı merkezli sarsıntı, 26 Ağustos 2026'da saat 09.53.43'te kaydedildi. 4,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü 38.7505 kuzey enlemi ile 36.54183 doğu boylamı olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD duyurdu, Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AFAD)

DEPREM 7 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ

Kayseri'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili resmi veriler AFAD tarafından paylaşıldı. İlk açıklamaya göre sarsıntının merkez üssü Pınarbaşı oldu. Depremin konumu Kayseri kent merkezine yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta kayıtlara geçti.