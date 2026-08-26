AFAD duyurdu: Kayseri Pınarbaşı’nda 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 26 Ağustos 2026 sabahı 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 09.53’te meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Kayseri'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Pınarbaşı merkezli sarsıntı, 26 Ağustos 2026'da saat 09.53.43'te kaydedildi. 4,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü 38.7505 kuzey enlemi ile 36.54183 doğu boylamı olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
DEPREM 7 KİLOMETRE DERİNLİKTE KAYDEDİLDİ
Kayseri'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili resmi veriler AFAD tarafından paylaşıldı. İlk açıklamaya göre sarsıntının merkez üssü Pınarbaşı oldu. Depremin konumu Kayseri kent merkezine yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta kayıtlara geçti.
- Büyüklük: 4.1 (Mw)
- Yer: Pınarbaşı (Kayseri)
- Tarih: 2026-08-26
- Saat: 09:53:43
- TSİ Enlem: 38.7505 N
- Boylam: 36.54183 E
- Derinlik: 7 km
MERKEZ ÜSSÜNE EN YAKIN YERLEŞİMLER AÇIKLANDI
AFAD'ın harita verisinde depremin merkezinin Pınarbaşı çevresinde bulunduğu görüldü. Merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri arasında yaklaşık 4,19 kilometre mesafedeki Aşağıborandere ile 5,24 kilometre uzaklıktaki Yukarıborandere yer aldı. Yukarıkargagöz, Aşağıkargagöz ve Gebelek de deprem merkezine yakın yerleşimler arasında sıralandı.
26 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-08-26 09:53:43
|38.7505
|36.54183
|7.0
|MW
|4.1
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-08-26 09:42:20
|38.41033
|37.80333
|7.0
|ML
|1.5
|Akçadağ (Malatya)
|2026-08-26 09:41:55
|38.2685
|37.76533
|11.55
|ML
|2.3
|Akçadağ (Malatya)
|2026-08-26 09:20:05
|39.22367
|28.13483
|7.48
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-26 08:54:39
|40.5075
|29.30633
|7.4
|ML
|1.2
|Orhangazi (Bursa)
|2026-08-26 08:32:23
|39.25833
|28.97283
|11.48
|ML
|2.8
|Simav (Kütahya)
|2026-08-26 08:17:41
|39.23833
|28.96467
|10.38
|ML
|1.9
|Simav (Kütahya)
|2026-08-26 08:08:43
|37.15817
|28.4365
|7.0
|ML
|1.6
|Menteşe (Muğla)
|2026-08-26 07:51:44
|40.82567
|31.7025
|7.01
|ML
|1.3
|Merkez (Bolu)
|2026-08-26 07:32:18
|38.74433
|39.14567
|7.0
|ML
|1.0
|Merkez (Elazığ)
|2026-08-26 07:13:12
|39.66967
|38.80017
|6.91
|ML
|1.6
|Kemah (Erzincan)
|2026-08-26 05:56:48
|38.14283
|38.53867
|7.0
|ML
|1.4
|Sincik (Adıyaman)
|2026-08-26 05:17:26
|39.21983
|28.10833
|10.88
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)