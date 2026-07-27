Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı
Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada müşteki Sevda Kurt'un cep telefonu incelemesine ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları ile kripto para iddiaları dosyaya girdi. Soruşturma evrakına göre müşteki, evlilik vaadiyle kandırıldığını, milyonlarca liralık zarara uğradığını ve teminat olarak aldığı coinlerin daha sonra bloke edildiğini öne sürdü.
Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma dosyasına yeni iddialar girdi. Dosyada müşteki Sevda Kurt'un cep telefonu incelemesinde elde edildiği belirtilen WhatsApp yazışmaları ile borç ilişkisi, ödeme planı ve HLK isimli coinlere ilişkin iddialar yer aldı.
Soruşturma dosyasına göre müşteki Sevda Kurt, Haluk Levent'in evlilik vaadiyle güvenini kazandığını, farklı tarihlerde kendisinden yüksek tutarlarda para aldığını ve borçlarına karşılık verilen coinlerin daha sonra bloke edildiğini iddia etti.
DOSYAYA WHATSAPP YAZIŞMALARI GİRDİ
Soruşturma evrakına göre Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya ile Sevda Kurt arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dosyada yer aldı.