Müşteki, 2025 yılı Mart ayında da önceki alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon TL daha gönderdiğini, buna karşılık 92 milyon TL bedelli senet aldığını ancak ödeme alamadığını öne sürdü.

İfadesinde, 2022 yılında farklı tarihlerde para gönderdiğini belirten Kurt, daha sonra da yeni ödeme talepleriyle karşılaştığını iddia etti.

COINLERİN BLOKE EDİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre Sevda Kurt, alacaklarına teminat olarak HLK isimli coinlerin verildiğini ancak daha sonra bu coinlerin bloke edildiğini iddia etti.

Dosyada ayrıca deprem döneminde gelen bazı coin yardımlarına ilişkin çeşitli mesaj içeriklerinin de yer aldığı belirtildi.