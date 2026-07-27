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Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada müşteki Sevda Kurt'un cep telefonu incelemesine ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları ile kripto para iddiaları dosyaya girdi. Soruşturma evrakına göre müşteki, evlilik vaadiyle kandırıldığını, milyonlarca liralık zarara uğradığını ve teminat olarak aldığı coinlerin daha sonra bloke edildiğini öne sürdü.

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma dosyasına yeni iddialar girdi. Dosyada müşteki Sevda Kurt'un cep telefonu incelemesinde elde edildiği belirtilen WhatsApp yazışmaları ile borç ilişkisi, ödeme planı ve HLK isimli coinlere ilişkin iddialar yer aldı.

Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı - 1

Soruşturma dosyasına göre müşteki Sevda Kurt, Haluk Levent'in evlilik vaadiyle güvenini kazandığını, farklı tarihlerde kendisinden yüksek tutarlarda para aldığını ve borçlarına karşılık verilen coinlerin daha sonra bloke edildiğini iddia etti.

Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı - 2

DOSYAYA WHATSAPP YAZIŞMALARI GİRDİ

Soruşturma evrakına göre Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya ile Sevda Kurt arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları da dosyada yer aldı.

Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı - 3

Yazışmalarda Kaya'nın,

"Sevda Hanım merhabalar haftaya cuma günü size 400-500 bin dolar arası ödeme yapacağız. Bu ödemeyi yaptıktan sonra da aynı gün kalan ödeme planı için net bilgi vereceğiz."

ifadelerini kullandığı, buna karşılık Sevda Kurt'un,

"Asla inanmıyorum size. 1 yıldır cuma günü ödeme geliyor."

şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

Dosyada yer alan başka bir yazışmada ise Kaya'nın,

Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı - 4

"Sevda Hanım haftaya cuma günü söylediğimiz ödemeyi yapmazsak söylediğiniz işlemlere başlarız. Bu kez kesinlikle yapacağız. Aynı gün net ödeme planını da size bildireceğiz."

ifadelerini kullandığı, ödeme yapılmadığını öne süren Sevda Kurt'un ise,

"Parayı ne zaman havale edeceksiniz. Bekliyoruz..."

mesajını gönderdiği belirtildi.

Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı - 5

"SEVDA ABLANIZ PARA VERİYOR"

Dosyadaki ifadeye göre Sevda Kurt ile Haluk Levent'in tanışmasının, Ahbap Derneğinin sosyal medya hesabında yapılan bir yardım paylaşımının ardından başladığı öne sürüldü.

Müşteki ifadesinde Haluk Levent'in dernek çalışanlarına,

"Sevda ablanız para veriyor neden almıyorsunuz?"

diyerek kendisini dernek merkezine davet ettiğini ve bu süreçte aralarında güven ilişkisi oluştuğunu iddia etti.

Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı - 6

BORÇ İLİŞKİSİ VE YENİ İDDİALAR

Dosyaya göre Sevda Kurt, tanışmalarından kısa süre sonra Haluk Levent'in İsviçre'deki yatırımlarını gerekçe göstererek kendisinden borç para istediğini öne sürdü.

İfadesinde, 2022 yılında farklı tarihlerde para gönderdiğini belirten Kurt, daha sonra da yeni ödeme talepleriyle karşılaştığını iddia etti.

Müşteki, 2025 yılı Mart ayında da önceki alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon TL daha gönderdiğini, buna karşılık 92 milyon TL bedelli senet aldığını ancak ödeme alamadığını öne sürdü.

Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı - 7

COINLERİN BLOKE EDİLDİĞİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre Sevda Kurt, alacaklarına teminat olarak HLK isimli coinlerin verildiğini ancak daha sonra bu coinlerin bloke edildiğini iddia etti.

Dosyada ayrıca deprem döneminde gelen bazı coin yardımlarına ilişkin çeşitli mesaj içeriklerinin de yer aldığı belirtildi.

Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı - 8

"YAKALAMA KARARI VAR" İDDİASI

Müşteki Sevda Kurt, Ekim 2025'te Haluk Levent'in kendisini sabah saatlerinde aradığını ve,

"Hakkımda yakalama kararı var, para yatırmazsam tutuklanacağım."

ifadelerini kullanarak 9,4 milyon TL daha talep ettiğini öne sürdü.

Kurt, bu ödemenin ardından Haluk Levent'e ulaşamadığını iddia etti.

Haluk Levent'ten sevgilisine evlilik vaadiyle kripto tuzağı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı - 9

MÜŞTEKİ: "YAKLAŞIK 90 MİLYON TL DOLANDIRILDIM"

Sabah'ın haberine göre; Soruşturma dosyasında yer alan ifadesinde Sevda Kurt,

"Haluk Levent tarafından yardımseverliğimden vurularak yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldım."

ifadelerini kullanarak şikâyetçi olduğunu belirtti.

Metinde, Haluk Levent veya avukatlarının bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklamasına yer verilmedi.

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