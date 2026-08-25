Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

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MALİ YAPISI DA ÇÖKERTİLECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, örgütün sadece adli değil mali yapısını da tamamen çökertmeyi hedefliyor. Operasyonun üçüncü dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, emniyet birimleri örgütün para trafiğini ve paravan şirketler aracılığıyla yürütülen aklama faaliyetlerini tüm yönleriyle incelemeye devam ediyor.

ESKİ BAKANIN 2 ARACINDA DAHA SUÇ TESPİTİ



Soruşturmadaki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, "Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından, Şahin'e tahsis edilen diğer iki aracın daha amaç dışı ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Kuşkapan ayrıca, aynı yapıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen Ömer Sipahioğlu hakkında yakalama çalışması başlatıldığını, Ömer Yücel'in ise gözaltına alındığını sözlerine ekledi.