Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasında 3. dalga operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ile 3 derneğe de kayyum atanmasına hükmedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.
MALİ YAPISI DA ÇÖKERTİLECEK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, örgütün sadece adli değil mali yapısını da tamamen çökertmeyi hedefliyor. Operasyonun üçüncü dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, emniyet birimleri örgütün para trafiğini ve paravan şirketler aracılığıyla yürütülen aklama faaliyetlerini tüm yönleriyle incelemeye devam ediyor.
ESKİ BAKANIN 2 ARACINDA DAHA SUÇ TESPİTİ
Soruşturmadaki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, "Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından, Şahin'e tahsis edilen diğer iki aracın daha amaç dışı ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Kuşkapan ayrıca, aynı yapıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen Ömer Sipahioğlu hakkında yakalama çalışması başlatıldığını, Ömer Yücel'in ise gözaltına alındığını sözlerine ekledi.
MASAK'TAN KURİŞ AİLESİ RAPORU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, örgütün ekonomik gücünü gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verilirken, Kuriş ailesinin mali trafiği mercek altına alındı. Savcılık, örgütle mali ve ticari bağlantısı olduğu değerlendirilen inşaattan kuyumculuğa, eğitimden denizciliğe kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren 32 şirket tespit etti.
SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI
Operasyonun 17 ilde yürütülen ayağında, kaynağı belirsiz olduğu iddia edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1,34 milyar lira olan 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Alihan Kuriş'e yönelik suçlamalar arasında; çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi ağır maddeler yer alıyor.