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Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasında 3. dalga operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ile 3 derneğe de kayyum atanmasına hükmedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Bu infografik ahaber.com.tr tarafından hazırlanmıştır.Bu infografik ahaber.com.tr tarafından hazırlanmıştır.

MALİ YAPISI DA ÇÖKERTİLECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, örgütün sadece adli değil mali yapısını da tamamen çökertmeyi hedefliyor. Operasyonun üçüncü dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, emniyet birimleri örgütün para trafiğini ve paravan şirketler aracılığıyla yürütülen aklama faaliyetlerini tüm yönleriyle incelemeye devam ediyor.

ALİHAN KURİŞ SORUŞTURMASI: 11 ŞİRKET VE 3 DERNEĞE KAYYUM

ESKİ BAKANIN 2 ARACINDA DAHA SUÇ TESPİTİ

Soruşturmadaki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, "Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından, Şahin'e tahsis edilen diğer iki aracın daha amaç dışı ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Kuşkapan ayrıca, aynı yapıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen Ömer Sipahioğlu hakkında yakalama çalışması başlatıldığını, Ömer Yücel'in ise gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

İdris Naim Şahin'e tescilli araç araçlardan birisi (ahaber.com.tr)İdris Naim Şahin'e tescilli araç araçlardan birisi (ahaber.com.tr)

MASAK'TAN KURİŞ AİLESİ RAPORU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, örgütün ekonomik gücünü gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verilirken, Kuriş ailesinin mali trafiği mercek altına alındı. Savcılık, örgütle mali ve ticari bağlantısı olduğu değerlendirilen inşaattan kuyumculuğa, eğitimden denizciliğe kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren 32 şirket tespit etti.

SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Operasyonun 17 ilde yürütülen ayağında, kaynağı belirsiz olduğu iddia edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1,34 milyar lira olan 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Alihan Kuriş'e yönelik suçlamalar arasında; çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi ağır maddeler yer alıyor.

Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen arama çalışmalarında 200 kilogram külçe altın bulundu. (İHA)Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen arama çalışmalarında 200 kilogram külçe altın bulundu. (İHA)

KURİŞLERİN FETÖ BENZERİ YÖNTEMLERİ

Örgüt lideri Alihan Kuriş'in, emniyet güçlerince evindeki gizli bir bölmede yakalanması, örgütün gizlilik esaslı çalışma yöntemlerini ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, tespit edilen şirketler üzerinden yurt dışına çok yüksek miktarlarda para transferi gerçekleştirildiği de delillendirildi. Kendisini "kanaat önderi" olarak konumlandıran Kuriş'in, bu maske altında devasa bir suç imparatorluğu kurduğu iddia ediliyor.

KURİŞ AİLESİNDEN 4 KİŞİDE BİN 818 TAPU İŞLEMİ

Kuriş ailesinin gayrimenkul hareketliliği soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Yakın aile üyeleri üzerinden yürütülen tapu trafiğinde bin 818 işlem kaydı saptandı. Detayları paylaşan emniyet kaynakları, "Alihan Kuriş'in annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207 ve kayınpederi adına 426 gayrimenkul işlem kaydı tespit edildi" bilgisini paylaştı. En yüksek taşınmaz hareketliliğine sahip olan anne Kuriş'in kayıtlarında konut, arsa, dükkan ve tarla gibi yüzlerce taşınmaz bulunurken, birçoğunda haciz kaydı olduğu da belirlendi.

Alihan Kuriş (ahaber.com.tr)Alihan Kuriş (ahaber.com.tr)

LÜKS YAŞAM, YARIŞ ATLARI, MİLYONLUK TRANSFERLER

Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kişisel serveti de profil analizinde yer aldı. Kuriş'in henüz 25 yaşındayken lüks bir araca sahip olduğu, ayrıca kardeşiyle birlikte iki adet yarış atının bulunduğu kayıtlara geçti. Genç yaştaki bu yüksek yaşam standardının, suç örgütü faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiği değerlendiriliyor.

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